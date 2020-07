Apertura de restaurantes, comedia, hackaton y más planes en el Valle

Los municipios de Calima y Sevilla, Valle del Cauca, abrirán restaurantes como piloto, sin permitir el turismo; hermanos argentinos presentarán su espectáculo de comedia, hackaton virtual pensada en la sostenibilidad, llega la Uniferia con buenos descuentos, cuento virtual y taller de formación de coros para niños, un espacio para bailar salsa en casa y un club de lectura para jóvenes.

Calima y Sevilla, primeros en el Valle en abrir restaurantes

Los municipios Calima El Darién y Sevilla iniciarán, este fin de semana, el piloto de apertura de restaurantes en el Valle del Cauca. Alcaldes aclararon que no se permitirá el turismo.



Doce restaurantes y siete tiendas de café harán parte del ensayo, dentro de las estrategias de reactivación económica, implementadas por el Gobierno Nacional para los municipios con cero casos de covid-19 o con poca afectación.



En ese sentido, los alcaldes de Calima Darién, Martín Mejía, y de Sevilla, Jorge Palacio, recalcaron que el piloto no significa que se dará apertura al turismo. “El pueblo sigue cerrado. El piloto será con la gente del pueblo. No vamos a permitir el ingreso de nadie”, precisó Mejía, quien advirtió que las entradas a la población continuarán cerradas, como han estado durante la pandemia.



En Calima El Darién se abrirán cinco restaurantes con las medidas de bioseguridad: toma de temperatura, lavamanos con jabón, gel antibacterial, capacidad máxima del 35 por ciento, y distanciamiento entre los comensales y entre las mesas. Además, los clientes del restaurante pasar sus nombres y pertenecer a un mismo núcleo familiar. Las mismas exigencias tendrán los restaurantes de Sevilla.



En Sevilla, uno de los municipios cafeteros del Valle del Cauca, se abrirán, desde mañana, siete restaurantes y siete tiendas de café.



“Como fecha definida para iniciar este proceso piloto de restaurantes es el domingo 2 de agosto. Esperamos tener todo al día. Pero no solo tendremos piloto de restaurantes. También tendremos piloto de cultos religiosos; las iglesias podrán abrir con el seguimiento estricto de la Administración municipal”, afirmó Palacio.

Lago Calima Foto: Archivo

Una comedia virtual, a lo argentino

Los hermanos argentinos Fernando y David Quintana, más conocidos como ‘Los Quintana’, son defensores de la comunidad Lgbtiq. Ambos fusionan el teatro con el transformismo, a través de la fonomímica y usando bandas sonoras de películas, fragmentos de tele series y publicidad.



‘Los Quintana’, en compañía de los actores argentinos Martín Bontempo y Juan Speroni, regresan, de manera virtual, con un repertorio alegre y melodramático, para interpretar una comedia de amor y desamor, y de encuentros y desencuentros, con las situaciones más disparatadas y divertidas.



La emisión del espectáculo será el sábado primero de agosto, a las 7 p. m. Habrá un chat interactivo. Las entradas se pueden adquirir en la página web losquintana.com.

Los hermanos Fernando y David Quintana, llevan más de 20 años en el teatro. Foto: Los Quintana

Cali con la ‘hackaton’ sostenible

La Secretaría de Desarrollo Económico local y las Empresas Municipales de Cali (Emcali) invitan a la ‘Primera hackaton virtual’. Se trata de que los participen den soluciones a una problemática, mediante la tecnología, en los temas de trabajo decente y crecimiento económico; ciudades y comunidades sostenibles, y hambre cero.



El evento se realizará entre hoy y el domingo 2 de agosto. Interesados pueden inscribirse en https://forms.gle/sd1mX9eNrfEPrmmc8.

'Uniferia' llega con buenos descuentos

El centro comercial Unicentro Cali, llevará a cabo la 'Uniferia', para que los caleños puedan aprovechar de los grandes descuentos, ofertas y promociones en productos de moda, hogar, trabajo, deporte, tecnología, salud y belleza. El evento comenzará hoy, hasta el lunes 17 de agosto.



Los descuentos también se podrán ver a través de los canales digitales, Facebook e Instagram @UnicentroCali y la página web: www.unicentro.com.



“La Uniferia es una oportunidad para apoyar la reactivación económica de las marcas y para que los clientes visiten los locales donde vivan las experiencias y la emoción que produce comprar con increíbles descuentos, en lugares dotados de todos los elementos de protección y prevención que brindan confianza y seguridad”, comentó Victoria Arroyave Arias, directora de Mercadeo y Publicidad Unicentro Cali.



Después de realizar las compras, puede participar en el sorteo de tarjetas de regalo Unicentro por valor de $2´000.000 semanales. Para ganar, debe registrar las facturas iguales o superiores a $100.000 acumulables a partir de $10.000, en la página web www.unicentro.com y en las redes sociales, o escaneando el código QR que entregará cada marca, para participar. Los sorteos se realizarán el 7 y 18 de agosto.

El Gobierno Nacional, por medio del Ministro de Salud y en cabeza de la Alcaldía de Cali, permitió la reapertura de los centros comerciales Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Cuento de ‘los Médicis’

La historiadora Gilma Betancourt y Laura Forero, licenciada para la primera infancia, presentarán la historia infantil dedicada a los gatos, llamada Los Médicis, Michi en el Renacimiento, a través de la plataforma virtual Zoom. Es una historia ideal para que niños y niñas, con edades entre 6 y 12 años, puedan compartir con sus padres en casa.

La historia se emitirá hoy, 31 de julio, a las 5:30 de la tarde.



La inscripción tiene un costo de 10.000 pesos. Quienes deseen obtener mayor información pueden comunicarse con la línea telefónica 312 2567498.

Cuento 'Los Medici' Foto: Archivo Particular

Formación en coros para niños

El programa de formación en coros para niños de 6 a 12 años, tendrá abierta las inscripciones hasta el 3 de agosto.



En el taller, los niños podrán aprender qué es la voz, el uso correcto del diafragma, vocalización, tesitura, afinación, entonación, voz y movimiento; oratoria proyección, cadena del montaje, cuidado de la voz, control y miedo escénico.



El taller iniciará el 10 de agosto y se realizará dos días a la semana con una duración de una hora y media. Para la inscripción, ingrese a https://forms.gle/sXLAS8Ce1BHSbwKy6.

Gran lanzamiento de 'Vení Bailemos'

La Secretaría de Cultura de Cali invita a todos los vallecaucanos a bailar y aprender los pasos básicos de la salsa caleña desde la comodidad de la casa. Se trata del lanzamiento de 'Vení Bailemos', un espacio para disfrutar en familia.



Día: lunes 3 de agosto

Hora: 11 p.m.

Biblioteca promueve ‘El Club de Lectura Jóvenes Invencibles’

La Biblioteca Departamental ‘Jorge Garcés Borrero’, lanza la iniciativa 'El Club de Lectura Jóvenes Invencibles’, que avanza en el proceso de promoción de la lectura y escritura digital articulado al Plan de Desarrollo Departamental ‘Valle Invencible'.



“En estos momentos estamos generando talleres de lectura y escritura que van de martes a viernes, trabajando todo el tema de fortalecimiento de promoción de la lectura con niños y jóvenes invencibles. Así mismo, contamos con espacios de formación de Clubes de Lectura, que tienen que ver con ese fortalecimiento y entrega de nuestros facilitadores para hacer posible que estos tiempos podamos convivir adecuadamente impulsando el deporte y la lectura”, dijo, Patricia Elena Pimienta Gallego, directora Técnica de la Biblioteca Departamental.



Julián Pérez, funcionario de la Biblioteca Departamental, explicó que ‘El Club de Lectura Jóvenes Invencibles’ está dirigido a estudiantes interesados en fortalecer sus procesos lectores para que, a la hora de compartir lecturas, diferentes materiales y estrategias dinámicas, ellos fortalezcan su espíritu, sus habilidades y de esta manera esta época de esperanza se convierta en un escenario de vivir momentos más gratos.



Las actividades se realizarán a través de la plataforma Zoom, el enlace de ingreso se puede solicitar en el correo electrónico: leerconvida@gmail.com o llamar al 3117706930.