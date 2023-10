Video: joven que agredió a conductor ofrece disculpas y cuenta su versión de los hechos

A través de un video en redes sociales, un joven que se identifica como el agresor del conductor que impactó su vehículo, intentó fugarse y recibió una golpiza, ofreció excusas por el hecho y reveló su versión de lo que pasó en el sector de Bochalema y Hacienda Cachipay, en el sur de la ciudad.



Las autoridades adelantan un proceso de investigación para dar con el responsable.



(Le puede interesar: 'Es una decisión que esperábamos': Tulio Gómez sobre fallo que ratifica su inhabilidad)

“Buena tarde, soy el joven que aparece en los videos de Hacienda Cachipay. Primero que nada, quiero ofrecer disculpas a la familia de la persona afectada. Segundo, debo aclarar la situación, sin embargo, no hay ninguna razón o justificación para los actos de violencia o intolerancia”, empezó su relato el joven que asegura ser el responsable de la agresión.

Habla el joven involucrado en la situación de riña en sector de Bochalema y Hacienda Kachipay al sur de Cali. El joven cuenta su versión y ofrece disculpas, aclara que no hay justificación y que espera que todo se solucione de la mejor manera posible. pic.twitter.com/qKB3fcjcx9 — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) October 11, 2023

Cuenta que en el video que circula en redes sociales no muestra el momento exacto “donde el señor impacta mi vehículo y trata de darse la fuga”.



“Revienta el bómper trasero, hunde la puerta del maletero, daña la cámara retrovisora de mi vehículo. En varias ocasiones traté de calmar a esa persona y tan solo recibía como respuesta provocaciones, manoteos, insultos. Me decía: ‘Y qué vas a hacer’, tan solo me ofrecía problemas, problemas y problemas, cuando yo simplemente quería que respondiera por los daños que le ocasiona mi vehículo”, agrega.

No me estoy justificando ni justifico a la persona. Somos humanos, tenemos errores FACEBOOK

TWITTER

Sostiene que en medio del susto y que la persona al parecer, es más corpulenta que él, lo enfrentó y habría tratado de huir, porque el joven reaccionó y se subió al capó del vehículo del conductor.



(Además: Seguridad y competitividad, entre temas candentes en debate de candidatos a Gobernación)



“En el video se ve claramente que el señor me increpa y se abalanza sobre mí de manera violenta, llevándose la mano a su cintura. Es en este momento en donde yo pienso que esa persona me va a sacar un arma y en este afán y en ese miedo, actúo de esta manera. Reconozco que no debí actuar de aquella manera”, agregó el joven.



Cuestiona que en el momento de lo ocurrido no aparecieron autoridades de tránsito ni policía y que se dejó llevar del miedo.

El altercado ocurrió en la tarde de este lunes. Foto: Capturas de pantalla

“Lo lamento mucho. No debía actuar de esa manera por segunda vez lo digo. También reconozco que debí prestarle la atención debida a esta persona cuando se encontraba en el suelo. Sin embargo, me encontraba muy asustado y nervioso y me fui del lugar. Y quiero pedir disculpas y perdón por eso. Este no soy yo y no hay nada que pueda justificar estos actos de violencia e intolerancia, ni de parte y parte. No me estoy justificando ni justifico a la persona. Somos humanos, tenemos errores, tenemos malos días y espero que todo se pueda aclarar de la mejor manera”, finalizó.



(Lea también: Candidatos en el Valle piden gobernador 'ad hoc' por supuesta participación en política)



El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Daniel Gualdrón Moreno, lamentó el hecho y aseguró que adelantan las investigaciones para el esclarecimiento.



Sobre la persona agredida indicó que "se encuentra en la clínica Valle del Lili donde es atendido. Han circulado varias fotos en redes donde se ve el estado en el que quedó, pero está, por el momento, fuera de peligro".



El uniformado confirmó que en lo que va corrido de este año se han registrado 27.000 llamadas relacionadas con intolerancia; 190 de estas llamadas han estado relacionados con víctimas fatales.

Más contenido de Colombia

CALI