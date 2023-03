Parqueado en un sector del norte de Cali apareció el carro que le habían robado a una periodista de la W Radio en el parqueadero del estadio del Deportivo Cali, el pasado domingo durante el clásico contra el América.



El automotor fue visto por un ciudadano que lo identificó y posteriormente llamó a la periodista y a las autoridades que lograron verificaron la información y lo encontraron en buen estado.



(También lea: Video: roban costosos equipos de comunicaciones al América de Cali)

Cabe recordar que la periodista Érika Rebolledo había denunciado el hurto de su vehículo el pasado domingo 26 de marzo, en el parqueadero del estadio de Palmaseca, donde se disputaba el clásico.

De corazón gracias a todos por su ayuda 🙏🏽 pic.twitter.com/nLcZeAfa6J — Erika Rebolledo (@rebolledoek) March 28, 2023

La masiva asistencia a este compromiso (más de 25 mil personas) fue aprovechada por los delincuentes para hurtar el vehículo.



Posteriormente, la comunicadora había señalado que desconocidos la contactaron para extorsionarla a cambio del automotor.



(También lea: Video: mujer salió a aclarar en redes que no fue la víctima de homicidio en Cali)



Pero fue la amplia difusión que en redes y a través de familiares, amigos, allegados y colegas, sobre el robo del carro, que una persona, de manera anónima en el norte de Cali pudo identificar el automotor y dar aviso a la periodista. Además le envió fotos y video de su carro, sin pedir recompensa.



Ante esta situación, Rebolledo se comunicó con las autoridades, que luego llegaron hasta donde estaba el vehículo, y pese a encontrarlo en óptimas condiciones, notaron que no presentaba rastros de violencia. Solo se habían llevado el bolso y teléfono celular de la periodista.



En ocasiones anteriores, las autoridades habían dado a conocer que muchos delincuentes tras robar los vehículos los dejan parqueados en cualquier punto de la ciudad para verificar si cuentan con algún sistema de rastreo. Luego de unos días, si no ha sido ubicado, proceden a manejarlo.

Más contenido de Colombia

CALI