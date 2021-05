Habló Andrés Escobar, el civil que apareció disparando en Cali

Andrés Escobar aparece en un video, registrado el pasado 28 de mayo, disparando al aire en el barrio Ciudad Jardín, en Cali.

Como este, circularon varios videos en redes sociales circularon en los cuales se ve cómo la población corre y se resguarda de los disparos que se escuchan de fondo.



Defensores de derechos humanos que estaban en la protesta pacífica denunciaron que la Policía también disparó mientras se realizaban actos culturales.



(Además: Murió un policía en confuso hecho en zona rural de Candelaria, Valle)



La acción de Escobar disparando en Cali ha causado el rechazo de la población, que condena cómo civiles están disparando durante las manifestaciones. Incluso, piden que este hombre sea denunciado penalmente.



De hecho, por este y otros casos, la Procuraduría asumió investigación contra policías en Cali que habrían permitido a civiles disparar sin hacerles mayor reparo. Trascendió que serían 10 los uniformados investigados y cinco civiles.



Tras lo sucedido, Escobar publicó un video contando su versión de los hechos. El empresario, que vive en la comuna 22 del barrio Ciudad Jardín, pidió disculpas por lo sucedido y dijo: ”El camino no son las armas, el camino no es una guerra civil”.



Así mismo, confesó que su familia, amigos, colaboradores y él han sido víctimas de amenazas. "Estoy preocupado por mi vida y por mis allegados", afirmó.



En el video Escobar aclara que no es paramilitar. "Soy una persona de bien, sin antecedentes judiciales (...) Comprometido con mi ciudad".



(Lea también: Madre habla de hijo seismesino que murió en bloqueo y pide dialogar).



Allí también mostró el arma con el que se le vio disparando en los videos y aclara que es no letal sino de fogueo. A su vez, expuso el documento de importación de la DIAN del arma y la factura de compra.



Según Escobar, los disparos fueron para disuadir a los "vándalos" que iban a quemar el CAI de Ciudad Jardín. El empresario aseguró que ese día fueron afectados varios almacenes con robos y vandalización. Por eso, él y otros vecinos de la comuna 22 formaron un grupo "en beneficio de la comunidad, no para causar daño".



(Siga leyendo: Juzgado se abstiene de medidas contra dos altos fiscales en Cali).



Finalmente, Escobar asegura que estaba defendiendo su negocio. "Defender la propiedad privada de mi comuna es normal para cualquier ser humano. Yo era consciente de que me estaban filmando", dijo.



(Lea: Procuraduría asumió investigación contra policías en Cali)





REDACCIÓN EL TIEMPO