Aparece mujer embarazada, pero sigue misterio en Cali

Leidy Vanessa Valencia Fernández fue hallada en un hospital, tras dos días desaparecida. Estaba a punto de tener a su bebé y lo iba a tener por una cesárea.



La mujer salió desde la tarde del jueves de su residencia en el sur de la capital del Valle y se perdió su rastro hasta la tarde del sábado, cuando fue ingresada al hospital Primitivo Crespo, en el oriente local.

Ella debería ser sometida a la cesárea el sábado para el nacimiento de su bebé.



La Alcaldía, la Policía y la Fiscalía manejan con prudencia la información sobre el caso.



En redes solo hay rumores de la suerte de su bebé.



En la tarde del jueves 11 de febrero, Leidy Vanessa, de 24 años, salió de su vivienda en el barrio Las Granjas.



A su familia le informó que iría a una cita de control previa a la cesárea que sería este sábado 13. También dijo que se encontraría con una mujer de una fundación que le regalaría pañales y pañitos para el alumbramiento.



Hacia las 6 de la tarde, sus allegados empezaron a notar que no aparecía y su celular estaba apagado.



Carlos Valencia contó que les entró angustia porque no era un comportamiento normal en su hermana y empezaron a buscar información y a difundir llamados por si alguien la había visto.



A las 8 de la mañana del sábado radicaron el caso de desaparición.



Leidy Vanessa solo les dijo a unos allegados que iría a una fundación de la autopista Simón Bolívar porque una "amiga", a la que no conocen, le ofreció unos insumos para estar lista en la cesárea.



La búsqueda del viernes llegó hasta hospitales y centros de salud. En la mañana del sábado les dijeron que la habrían visto en Yumbo, pero eso no ha sido confirmado.



Al anochecer se conoció que estaba en el hospital Primitivo Crespo. En medios y redes se aseguraba que había sido sometida a cesárea y no se tenía información sobre la bebé.

Eso no ha sido confirmado por autoridades. La Policía y la Fiscalía se encontraban en el centro asistencial para aclarar lo ocurrido.

CALI