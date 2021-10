En Cali no habrá toque de queda, pero sí control a parrilleros hombres

A compartir, pero con responsabilidad llamaron las autoridades a los vallecaucanos durante el Halloween.

Hasta el domingo estará en Cali un Puesto de Mando Unificado (PMU). Allí participarán el Icbf, Policía de Infancia y Adolescencia y comisarías de familia, para proteger a los menores de edad.



Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, dijo que no habrá toque de queda para no frenar la reactivación. Recalcó que los papás “son primeros respondientes de la vida, salud y bienestar de sus niños y niñas”.



No se permitirá parrillero hombre ni se venderá gasolina a personas con casco, para no repetir asaltos del pasado.



Por toda la ciudad estarán 2.500 funcionarios de Alcaldía y Policía.



Se cerrarán los túneles de Avenida Colombia y Autopista Suroriental en Comfandi El Prado, sábado de 5 p.m. a 6 a.m. del domingo y domingo de 5 p.m. a 6 a.m. del lunes.



La Secretaría de Movilidad tendrá 200 agentes de tránsito en terreno, la Secretaría de Salud tendrá puestos de vacunación contra el covid-19 y hará pedagogía para el cumplimiento de normas de bioseguridad.



Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Justicia operará en terreno con comisarías de familia y operativos de inspección, vigilancia y control en los establecimientos públicos.



La oficina de Gestión del Riesgo se articulará con todos los organismos de socorro para actividades de control y pedagogía.



La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, dictó toque de queda de menores de 11 p. m. del domingo a 5 a. m. del lunes, en los 40 municipios que no son distrito.

