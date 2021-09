'Anthony de Ávila estaba en Italia con futuros jugadores de fútbol'

El exjugador de la Selección Colombia Anthony de Ávila estaba en Italia, a donde habría acompañado a unas jóvenes promesas del fútbol para que en ese país pudieran evaluarlos. Así lo señalaron allegados del exdeportista.

Así mismo, dijeron que el exfutbolista habría llegado a Italia por motivos de trabajo al tener una relación con una empresa de construcción.



Allegados del 'Pitufo' de Ávila señalaron que la familia está muy afectada por lo ocurrido y no se va a pronunciar al respecto.



El 'Pitufo' fue detenido por la Policía en Nápoles, cuando salía de un café.



En ese momento, de acuerdo con declaraciones que dio Giuseppe Climaldi, coeditor del diario Il Mattino, el exfutbolista había dicho a las autoridades del país europeo que estaba visitando Italia por turismo porque le gustaba mucho.



De Ávila es investigado por presuntos vínculos con una red de narcotráfico.



"Cuando lo capturaron llevaba una camiseta del equipo América de Cali y habría tratado de justificarse, diciendo que era un turista al que le gusta mucho Italia, pero la policía sabía de quién se trataba y que era una persona que era buscada por la justicia", dijo el coeditor del diario Il Mattino.



Explicó que en 2004 había sido emitida una orden de captura del samario, de 58 años.



En 2001 fue visto en compañía de dos narcotraficantes. En ese año fue encarcelado durante algunas semanas.



Ahora el 'Pitufo' podría ser sometido a una condena de 12 años de prisión por presunto tráfico y producción de droga, en Nápoles y Génova, en Italia.



El exjugador hizo parte del América de Cali y de la Selección Colombia.



Fue en 1997, en el que un gol que marcó se los dedicó a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, señalados de encabezar el cartel de drogas en Cali y quienes en ese año estaban presos en Estados Unidos.



"No le tengo miedo a lo que puedan pensar en Estados Unidos por esta dedicatoria. Si cometí un error, Dios me juzgará y yo aceptaré el castigo. Me acordé de ellos por unos consejos que me dieron cuando tenía 19 años y quise compartir la alegría de mi corazón con personas que ahora están pasando por un mal momento", dijo de Ávila en ese 1997.



