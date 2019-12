La lucha del Valle del Cauca porque la Nación cumpla con plan vial

Que el Gobierno Nacional invierta los recursos recaudados en los ocho peajes existentes en la malla vial del Valle del Cauca y no termine repartiéndolos en obras en otros departamentos del país, es lo que busca la gobernadora de este departamento, Dilian Francisca Toro Torres.

A la gobernante le queda un mes para cumplir ese objetivo. En estos 30 días Toro debe conseguir que Bogotá abra, por fin, el proceso de licitación de la concesión de la nueva malla vial del Valle y que no la una con el proyecto Buga - Buenaventura, como, al parecer, es su intención.



El inicio del proceso de la licitación de la malla vial se debe dar a más tardar el 15 de este mes, según el subsecretario de Macroproyectos de la administración departamental, Luis Fernando Libreros. “Si eso no se apertura el 15 (de este mes), ya el resto es carreta”, manifestó el funcionario. La nueva concesión sería a 20 años.



Libreros afirmó que la Gobernadora le apunta a que, por lo menos, la licitación de la nueva malla vial quede colgada en el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública) antes de que finalice su mandato.



Con respecto al proyecto Buga - Buenaventura, para el cual se estructurarían dos procesos de concesión, el propósito de Toro es que el Gobierno Nacional no lo una con la concesión de la malla vial porque continuaría sacándole recursos al departamento para este proyecto, como ya lo ha venido haciendo.



Si hacen un solo cierre financiero para las dos proyectos, Malla Vial y Buga -Buenaventura, el Gobierno obtendrá los 5 billones de pesos que le toca poner para el segundo del recaudo de los peajes. “Primero nos sacaron 2 billones, quedan 3,2 billones y ahora miran cuanto más no podrían sacar”, manifestó Libreros.



Cabe precisar que la concesión de Malla Vial no requiere recursos de la Nación ya que en los ocho peajes se recaudarían 8,6 billones de pesos durante el periodo de la concesión y el monto requerido para financiar la concesión es de 5,4 billones. Es decir, queda un excedente de 3.2 billones, de los cuales la Nación, como ya anotamos, tomó 2 billones para la vía Buga - Buenaventura.

Las promesas de Carrasquilla

Para darle tranquilidad a la Gobernadora, en una reunión que tuvieron hace tres semanas, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se comprometió con ella a darle viabilidad a la licitación de la malla, a informarle de esto a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que esta, a su vez, envíe el proceso al Departamento Nacional de Planeación y se pueda colgar la licitación.



Carrasquilla también se comprometió con la Gobernadora a culminar el cierre financiero del proyecto Buga - Buenaventura en los próximos seis meses. Es decir, esto ya le tocó a la sucesora de Toro, Clara Luz Roldán.



Con los 1,2 billones de pesos de excedentes de la concesión de la Malla Vial, la Gobernación del Valle del Cauca busca que se financien obras como el mejoramiento con doble calzada de la vía antigua Cali - Yumbo, entre el crucero Dapa y la glorieta Las Américas, y el mejoramiento con bermas de vía crucero Candelaria - crucero La Industria, en los municipios de Candelaria y Florida.



En los dos ultimos meses del 2018 se recaudaron cerca de 18.000 millones de pesos en los ocho peajes que hay en la malla vial del Valle del Cauca y que administraba una concesión que finalizó en octubre del año pasado. Recursos hay, lo que el Valle quiere es que estos se inviertan en obras en el departamento.