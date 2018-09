Ante Presidente, clamor por la parálisis que seguirá en el Palacio

El Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, en su versión 21 y que ayer congregó en Cali al presidente de la República, Iván Duque, y a los administradores de justicia de todo el país y de la región, fue un espacio para un llamado de atención sobre la parálisis de 149 juzgados en el Palacio de Justicia, tras el desplome de uno de sus ascensores hace un mes y que causó la muerte de dos personas.

Ese llamado lo hizo el presidente del Tribunal del Distrito Superior de Cali, Roberto Felipe Muñoz, aprovechando la visita del presidente Duque. Al encuentro asistieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistradoJosé Luis Barceló; el vicepresidente de la misma Corte, magistrado Álvaro Fernando García; el presidente de la Sala Civil de la Corte, magistrado Aroldo Quiroz; de la Sala Laboral, magistrado Fernando Castillo; y de la Penal, Antonio Hernández. También asistieron el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares; el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Édgar Carlos Sanabria; la ministra de Justicia, Gloria María Borrero; el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez; el contralor general, Carlos Felipe Córdoba; el registrador nacional, Juan Carlos Galindo. Además, de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; el alcalde de Cali, Maurice Armitage; y el arzobispo de la capital vallecaucana, monseñor Darío de Jesús Monsalve.



Muñoz recordó en el hotel Dann Carlton que la reparación del Palacio, en pleno centro de la ciudad y después del atentado de las Farc con un carro bomba en 2008, se demoró un lustro y los juzgados pararon sus actividades. Recalcó que después de que el ascensor se descolgó el pasado 15 de agosto, “la historia se repite otra vez. El edificio requiere ubicar urgentemente gran cantidad de juzgados en lugares adecuados porque el edificio debe ser acondicionado y necesita la instalación de nuevos ascensores”.

Este llamado lo hizo el jurista, cuando el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, sacó un acuerdo que traza las directrices para retomar las actividades en el Palacio de Justicia de Cali, este martes, pero los Juzgados civiles, de Familia y Laboral estarían cerrados hasta el 5 de octubre por lo que Asonal Judicial está en desacuerdo.



Diego Achinte, de Asonal, dioj que los empleados de la rama judicial en el Palacio seguirán en asamblea permanente.



“Fue una conversación entre el Consejo y la Administración Seccional que nos dejó por fuera de cualquier tipo de propuesta entorno a acordar un cronograma de traslados y cierre del edificio”, expresó Achinte.



El Consejo y la Dirección Seccional de Administración Judicial acordaron que los Juzgados de la Especialidad Penal y sus centros de servicios retomaran actividades el próximo martes y que los Juzgados de las Especialidades Civil, Familia y Laboral estuvieran cerrados hasta el 5 de octubre, tiempo en el que se espera estén disponibles los inmuebles para su traslado.



Asonal rechazó bajar los despachos de los últimos pisos a los primeros pisos del Palacio, bajo el argumento del hacinamiento; y respecto a los juzgados Civil, Familia y Laboral señala que aún no se tienen los inmuebles para el traslado. Asonal considera que entre trámites, instalación de ascensores y adecuación de los 18 pisos de la Torre B y los de la A se irá año y medio.

La gobernadora del Valle, indicó que se han hecho esfuerzos con recursos para descentralizar los juzgados del Palacio, buscando otras sedes, pero enfatizó en que no es una solución suficiente.



La mandataria regional también señaló la importancia de que dentro del proyecto de reforma de la justicia se incluyan jueces especializados en cómo funciona el sistema de salud para defender este derecho de los ciudadanos con oportunidad. A su vez, dijo que la justicia es importante en aspectos de violencias de género, hacia las mujeres, en las familias y hacia los niños.



El presidente Duque no se refirió a la parálisis de la justicia en Cali. Defendió la reforma de la justicia y dijo que se buscará fortalecer la acción de tutela, pero orientándola hacia su verdadero propósito.



El alcalde de Cali tampoco se refirió al tema. Dijo que así como la justicia están en tiempo de cambios, lema del encuentro de ayer, en Cali hay cosas que están cambiando, pese a que hay caleños que no creen.



Así mismo, el presidente del Tribunal Superior le ‘jaló las orejas’ a la Fiscalía porque aún no levanta el búnquer, cuyo terreno la Alcaldía se lo entregó hace casi cinco años. “Está totalmente desocupado y lo único que tiene es una valla enorme sobre la carrera 10 con calle 13 que dice: ‘Aquí se construirá la sede única de la Fiscalía General de la Nación, seccional Cali’, pero no dice cuándo. Ese letrero ya se está destiñendo, tal parece que es por limitaciones presupuestales. El nivel central no se compromete a fijar una fecha para iniciar la obra”.



