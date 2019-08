Ante crímenes, indígenas se declaran en 'emergencia territorial'​

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) asegura que desde el 1 de julio de este año, los ataques a los representantes y Guardias Indígenas no han cesado.



La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por los constantes ataques de los que han sido víctimas en los últimos días el pueblo indígena Nasa del Cauca

El caso más reciente ocurrió este sábado, a la altura del sector conocido como Los Chorros, entre el corregimiento de El Palo y Toribío, cuando los integrantes de la Guardia se movilizaban en un vehículo tipo bus escalera o chiva a hacer acompañamiento a los participantes de la Feria del Café, y fueron atacados con disparos.



Kevin Ademir Mestizo de 23 años y Eugenio Tenorio Yosando de 46 años de edad, fallecieron en el ataque, y otras ocho personas resultaron heridas.

El presidente @IvanDuque expresa #solidaridad con los indígenas del #Cauca. La acción de Grupos Armados Organizados Residuales, vinculados al narcotráfico, los amenaza y atenta contra sus vidas. pic.twitter.com/tvkjprT19E — Nancy Patricia G (@NancyPatricia_G) August 10, 2019

En la mañana de este sábado circuló un comunicado de la muerte de uno de los heridos pero eso no fue verifixado.



Entre los siete heridos, se registran cuatro hombres y tres mujeres dentro de los cuales se encuentran dos menores de edad, los cuales están siendo atendidos en centros de atención médica en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca.

#Urgente #QuePareElGenocidioIndígena

alerta y denuncia grave frente a delicada situación derechos humanos qué atraviesan Pueblos Indígenas en Colombia y el Norte del Cauca https://t.co/qIoVhQ6ezZ indígenas colombianos asesinados, desde firma de Paz, 97 en Gobierno @IvanDuque pic.twitter.com/JyhHFR59Fc — Comisión Étnica PAZ (@comisionetnica) August 11, 2019

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) denunció que en las últimas horas se han recibido dos nuevas amenazas contra las comunidades indígenas del Cauca, en donde en una de esas el Cartel de Sinaloa se hace responsable del hecho donde perdieron la vida los guardias indígenas.



“…y advierten una posible masacre, contra toda la sociedad civil, pero específicamente mencionan actos de violencia contra la Guardia Indígena. La segunda amenaza la hace el grupo “distrito doce” quien advierte del inicio de “la limpieza” en los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Toribio, Tacueyó y San Francisco”, dice el comunicado.



Otro reciente hecho violento se presentó en la mañana del viernes, donde hombres armados atacaron con ráfagas de fusil a Guardias Indígenas que se desplazaban en un vehículo designado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la vereda Pajarito, cerca del Resguardo de Huellas.

El ataque ocurrió, luego de que comuneros encontraran unos cilindros cargados con explosivos en un sitio donde circulan hay mucho tránsito de personas.



Estos hechos se suman a su vez, a los asesinatos en días pasados de Enrique Güejia, alguacil en el cabildo de Tacueyó, y Gersain Yatacué, coordinador de la guardia indígena de Toribío.



Estas acciones responden presuntamente a la presencia y enfrentamiento de grupos armados ilegales por el control territorial y las economías ilícitas.



“Condeno con firmeza los ataques en contra de la Guardia Indígena, al igual que los homicidios del médico tradicional, the wala,Enrique Güejia, de Tacueyó, y del coordinador de la guardia indígena de Toribío Gersain Yatacué, quienes fueron asesinados en los últimos días. Estas muertes violentas no solo impactan la estructura organizativa y el gobierno propio ancestral, sino que tienen una dimensión y afectación cultural enorme”, expresó Alberto Brunori, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.



De igual forma, el Ministerio del Interior rechazó y condenó estos actos violentos presentados en el norte del departamento.



“Desde que conocimos la situación el fin de semana pasado, hemos estado atentos para apoyar y brindar garantías a los indígenas del Cauca”, señala el comunicado.



Así mismo, indica que pese a haber coordinado con la fuerza pública la realización de un comité urgente de derechos humanos y seguridad, en la zona afectada, esta no fue aceptada por autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



“Ante los hechos y la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo el día de ayer, el Ministerio del Interior ha coordinado con autoridades competentes desde la CIPRAT, y el Observatorio de Orden Público se ha mantenido en permanente interlocución con autoridades del CRIC para propiciar y mediar la coordinación de posibles acciones entre la guardia indígena y la fuerza pública”, agrega.



El Gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo Hurtado, desde la plaza central del municipio de Toribío, donde se llevaría a cabo la premiación la séptima feria y concurso "El mejor café del Cauca 2019", y que no fue posible realizar a causa de estos actos violentos, manifestó que ya se cuenta con presencia de 120 hombres de la fuerza pública en las zonas de Toribío, Caloto y Corinto.



"Hoy dos guardias más han sido asesinados por balas criminales, esto nos lleva a alzar una voz de protesta ante los violentos. Me sumo como Gobernador a no descansar en acciones que tienen que ver con incentivar económicamente información que permita dar con el paradero de los cabecillas que están al frente de estos grupos criminales, a pedir y demandar de la fuerza pública un accionar efectivo en el marco de los derechos humanos; porque no podemos permitir que siga creciendo este mal que nos agobia hoy en el departamento.", expresó Campo Hurtado.



Así mismo, ratificó su llamado al Gobierno Nacional para que la implementación del proceso de paz sea una realidad.



"Un proceso que requiere sustitución e inversión directa en estos territorios que históricamente han sufrido el conflicto", agregó.



Según información recopilada por la Oficina de la ONU en Colombia, en 2018 se presentaron en territorios indígenas en el Norte del Cauca, 46 homicidios. De este número de personas asesinadas, 26 hacían parte de alguna de las 21 comunidades; siete de ellas pertenecían directamente al movimiento de derechos humanos indígena, así: un docente; una lideresa indígena; un exconcejero de la ACIN; una autoridad tradicional en ejercicio; dos guardias indígenas, dos personas “liberadores de la madre tierra”.



Alberto Brunori, Representante de la ONU, explicó que en lo que va corrido del 2019, la Oficina ha recibido información sobre el homicidio de 36 integrantes del Pueblo Nasa del Norte del Cauca; sumados a aproximadamente 53 amenazas de muerte y 8 atentados.



“En comparación con el año anterior, agosto de 2018, hoy hay a la misma fecha 9 casos más de homicidios. Una situación decididamente alarmante”, indicó.

Desde la llegada al Gobierno del Presidente @IvanDuque han sido asesinados 98 indígenas en Colombia. Es hora de actuar y de #QuePareElGenocidioIndigena https://t.co/qEBTxplKfJ — Feliciano Valencia (@FelicianoValen) August 11, 2019

Hárold Sascué, autoridad indígena de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, señaló que el norte del Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), se declaran en emergencia territorial.



“Ante este grave escenario de masacres que intentan accionar, hacemos un llamado urgente a la defensoría del pueblo, Comisión de derechos Humanos del Congreso de la República, comisión de paz del Senado, ONU derechos humanos, Mapp OEA y demás organizaciones defensoras de derechos humanos a mantener y seguir brindando su apoyo a los procesos comunitarios de cuidado y defensa de la vida ante estos hechos que buscan agudizar las dinámicas del conflicto que están generando desarmonía en las comunidades”, señala la Organización.