Ante covid 19, Univalle cancela eventos y sugiere no saludarse de mano

El rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, informó que hasta el 30 de abril se suspenden todas las actividades, diferentes a las clases de pregrado y de posgrado, "que impliquen aglomeraciones masivas en las sedes universitarias de los once campus, incluyendo eventos de carácter académico, cultural, deportivo, celebraciones y conmemoraciones".



Las dispociones están "en concordancia con las orientaciones de carácter preventivo frente al Coronavirus por parte del Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, así como de los Ministerios de Salud y Educación, que aplican para todas las entidades del Estado, hemos tomado las siguientes decisiones y medidas concertadas con el Servicio de Salud de la Universidad y el Área de Salud Ocupacional".

El rector Varela dijo que se trata de preservar la salud y el bienestar de la comunidad universitaria. Así, a partir de este miércoles 11 de marzo de 2020 y hasta el sábado 30 de abril, se suspenden todos los viajes internacionales tanto de ida como de ingreso, por el riesgo que implican para la comunidad universitaria.



Las actividades serán suspendidas así se hayan otorgado previamente los permisos respectivos...En virtud de que estamos en el proceso de recuperar la normalidad académica, las clases no se suspenderán, salvo que circunstancias extremas de riesgo lo ameriten, evento en el cual se comunicará oportunamente.", dice un comunicado.



Mientras tanto, "se implementarán esquemas de teletrabajo cuando se identifiquen casos de personas que puedan estar contagiadas de algún tipo de gripa o que presenten fiebre y tos seca, para que puedan aislarse o auto recluirse reportando a los respectivos servicios de salud a los que se encuentren afiliados y sin que sea necesario que las personas afectadas hagan presencia física en el Servicio de Salud de nuestra universidad".

El Rector detalló que "en todo caso, deberán seguirse los protocolos en relación con mantener la distancia prudente entre profesores, estudiantes y empleados; no saludarse de mano para evitar la contaminación, no sentarse en el suelo y hacer lavado constante de manos para lo cual se dotarán los baños con los elementos necesarios para garantizar la prevención".



La Dirección Universitaria estará informando oportunamente a la comunidad universitaria acerca de nuevas medidas que se tomen sobre este particular, a través de los medios de información y comunicación institucionales, teniendo en cuenta que la evolución de esta emergencia de salud pública es altamente dinámica.