Ante caos en sur de Cali, acercan el mercado corporativo a la vivienda

El crecimiento de la comuna 22 y el área de expansión en el sur de Cali durante la última década genera retos de ciudad para Cali en términos de infraestructura, movilidad y desarrollo urbano.

De acuerdo con cifras de Planeación Municipal, la comuna 22, a finales del 2006 tenía 9.053 habitantes pero, las proyecciones de población a partir del Censo Dane 2005 indicaban que para el 2018 ya tendría 15.199.



Sin embargo, y dado la dinámica edificatoria de los últimos años, Planeación realizó un ejercicio adicional de proyección de población basado en suscriptores de servicios públicos.



Encontró que al 2018 existía una población aproximada de 47.671 habitantes (esta proyección es el resultado de multiplicar los 12.884 suscriptores de Emcali, que asociado a un suscriptor por hogar y multiplicar un promedio de personas por hogar de 3,7 da como resultado esta cantidad de habitantes).



En la zona de expansión se estiman cerca de 56.894 habitantes.



Para el estimado de crecimiento de población en los próximos años el último censo del Dane está en revisión. En ese sentido Planeación no cuenta con datos actualizados de población pero, logró calcular datos de potencial de población basado en el suelo susceptible a desarrollarse, donde se estimó unos 188.056 habitantes para la comuna 22, incluidos los ya existentes.



Para la zona de expansión se estimó un potencial de población de 535.536 habitantes, incluidos los ya existentes.



En cuanto viviendas y basados en los datos de suscriptores de servicios públicos de Emcali y asociando un suscriptor por unidad de vivienda, se estima que la comuna 22 tiene cerca de 12.884 viviendas y en la zona de expansión se estiman 9.769 viviendas.



Si bien la Administración Municipal ya adelanta las ‘Obras del progreso’ que incluyen la construcción del puente sobre río Lili en la avenida Ciudad de Cali; la ampliación de la vía Cali-Jamundí; la ampliación de la vía a Pance y la obra de la carrera 100 con 25, habrá que conjugar otra serie de factores que serían determinantes a la hora de minimizar el impacto que genera el crecimiento de las cifras de habitantes y población flotante que se conjugan en la zona.



“No tiene sentido que se compre vivienda en Jamundí y se trabaje en el centro de Cali, con una hora pico de más, cuando Cali no puede responder con una eficiente oferta urbana para desarrollar las necesidades del transporte”, dice el ingeniero excongresista del Valle, Ramiro Varela, para quien una de las soluciones a corto plazo sería una mayor coordinación entre Cali y Jamundí.



“Este es un mercado que se ha desarrollado mucho más lento que en otras ciudades ya que la cantidad de metros cuadrados corporativos que se hace en Cali comparativamente hablando con Bogotá, Medellín y Barranquilla, la ubican como una ciudad con una tendencia en este sentido poco posicionada, aún así es algo que se viene consolidando”, dice Alejandro Arboleda, gerente de Provalor, empresa encargada de la torre de oficinas Holguines del futuro, quien aseguró que la ciudad debe romper esta lógica de distancias con un mayor desarrollo del mercado corporativo en Cali.



Durante los últimos cinco años los edificios de oficinas que antes no existían se empezaron a construir.



Es el caso de Jardín Central en el Centro comercial Jardín Plaza, el proyecto de Palo Alto que es el centro empresarial en Pance, las ampliaciones de Unicentro con sus edificios de oficinas o lo que se está haciendo en el norte con el World Trade Center o donde esta Suramericana al frente de Chipichape, sumado a la nueva torre de oficinas que se construye en Holguines Trade Center que incluye siete pisos de oficinas que consolidan el concepto de lo que representa un edificio corporativo en el que se tiene en un solo lugar seguridad, parqueadero, comunidad, movilidad vertical, servicios conexos dentro del mismo edificio, entre muchos más beneficios.



Y es que Cali está dividida en dos, sur y norte, y aunque la oferta del sur es relativamente nueva y se ha desarrollado en los últimos 5 años, su absorción ha sido estable y positiva.

“Por eso es importante que empresas de servicio o áreas administrativas se acerquen a donde la gente vive y así aportar a una menor congestión en términos de movilidad” explicó Alejandro Arboleda de Provalor.



Para James Gómez, experto en movilidad, es importante además de acercar los lugares de trabajo a la zona en la que se vive, crear vías alternas, mejorar la movilidad vehicular, compartir vehículo optimizándolo, mejorar el transporte público en términos de frecuencias y calidad.