Tres personas quemadas con pólvora en el Año Nuevo en Cali

Tres personas, hasta ahora, se reportan como quemadas con pólvora en la celebración del Año Nuevo en Cali. Con estos casos, ya son 25 los que registran en esta ciudad desde el 1 de diciembre de 2020.

En el mismo periodo del año anterior se habían presentado 40 casos de personas quemadas con pólvora.



Uno de los casos es de un hombre de 75 años, que en estado de embriaguez, presenta quemadura de primer grado en la mano derecha, con compromiso del segundo, tercer y cuarto dedos con heridas abiertas. El artefacto pirotécnico que produjo la lesión en este hombre fue un volador cuando manipulaba un año viejo.



El segundo caso es de un hombre de 26 años, que presenta quemadura de primer grado en brazo izquierdo, herida de 6 x 6 cm, tercio distal cara lateral con exposición de tejido celular subcutáneo y músculo con una extensión menor o igual al 5%. Se desconoce el artefacto pirotécnico que produjo la lesión y el paciente aseguró que el evento se presentó cuando estaba de observador en la vía pública.



La tercera persona quemada con pólvora en Cali es un menor de 15 años de edad, que tiene quemadura de primer grado en mano la izquierda región interdigital de los dedos primero y segundo, con limitación funcional para aprehensión y extensión y una extensión menor o igual al 5%. El paciente no informa el artefacto pirotécnico que produjo la lesión, pero el evento se presentó cuando lo manipulaba y tuvo lugar en la vía pública.



Aunque el número de quemados con pólvora ha disminuido en este mes en Cali con respecto al mismo periodo, la Secretaría de Salud Pública de Cali reitera su llamado para que los habitantes de la capital del Valle del Cauca celebren sin usar ese elemento.



Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud Pública de Cali, afirmó que “no queremos ser tan positivos por la disminución de casos de quemados porque vemos una indisciplina con relación al manejo de la pólvora. La percepción general es que ha aumentado el uso de pólvora, muchos eventos se están celebrando con pólvora en la ciudad y por eso no podemos decir que esa reducción de casos se va a mantener”.



CALI

