Mafia del 'narcobus' seguiría enviando toneladas de droga a Suramérica

Tras el trágico accidente del llamado 'narcobús' en Ecuador que causó la muerte de 24 personas y que se dirigía al sur del continente, hay al menos 13 personas apresadas, por tráfico de drogas.

De esos 13 detenidos, hay tres, dos hombres y una mujer que en julio de este año fueron condenados en Ecuador, y cinco sentenciados a prisión en Colombia. Estos últimos por pertenecer a la banda 'Los mercaderes de la frontera', que estaría enviando buses cargados con droga con la misma táctica hacia el sur del continente. Investigaciones señalan que los vehículos estarían esquivando el paso por la vía Panamericana y transitando por carreteras terciarias hacia Putumayo, para llegar a la frontera con Ecuador.



Una de las primeras capturas fue la de Jesús David Santofimio, de 26 años y quien fue acusado por la Fiscalía, como cabecilla de'Los mercaderes de la frontera'. El hombre fue detenido en agosto de 2018 en Florencia (Caquetá) y trasladado a Ibagué, donde tuvo la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos que no aceptó. El proceso sigue en su contra.

Según la Fiscalía, esta investigación ha permitido esclarecer que en el 'Cartel de los ‘narcobuses’, Juan Gabriel Céspedes, capturado en Ibagué, era, junto con capos de Pereira, Cali y Caquetá, presunto socio de esta organización y quien habría coordinado el envío de la droga en el bus accidentado ese 14 de agosto de 2018.



"Estos narcotraficantes están en estos momentos plenamente identificados por la Fiscalía General de la Nación, uno de los cuales era la caleña alias 'La cucha, quien falleció en el accidente", señaló la Fiscalía



De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía, "Céspedes González habría sido quien coordinó desde julio de 2018, el operativo de envío de la marihuana, cargada desde Cali hacia Ecuador y cuyo destino final sería Chile, donde triplicaría su valor".



Según lo establecido, la modalidad de mimetizar cargamentos de drogas en buses que daban apariencia de servicio turístico como el accidentado en Ecuador, no era casual. "Se trata de una empresa delictiva continuada, pues la información recaudada evidencia que en 2017 ya habría pasado otro vehículo cubriendo la misma ruta desde Cali (Valle del Cauca) – Quito (Ecuador) hasta Chile. Otros dos buses también habían hecho el mismo recorrido este año, con droga al interior de los automotores, cuyo destino final sería el mismo.



Así mismo, según la Fiscalía, la Unidad Regional Antinarcóticos (URA) Sur y el Grupo Antinarcóticos del CTI, de Tolima lograron la captura de otras seis personas en agosto del año pasado que pertenecerían a la misma banda, tras una investigación que había empezado en julio de 2017, gracias a la denuncia de una Junta de Acción Comunal de Ibagué.

Fiscalía, con apoyo de la Policia, capturó en Santander De Quilichao (Cauca) a supuesto líder de la red criminal que habría cargado con marihuana el bus accidentado en Ecuador el pasado 14 de agosto. Foto: Twitter Fiscalía

Según la Fiscalía, esta estructura también estaba dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes al por mayor, en diferentes municipios de Tolima, Huila y Valle de Cauca, y habría extendido sus tentáculos hacia países del sur del continente.



"El material probatorio recaudado por la Fiscalía, tales como interceptaciones y seguimientos, permite determinar además que la banda, que comercializaba base coca (pasta y polvo) y marihuana creepy, tenía una estructura funcional para realizar la dosificación y distribución de los alucinógenos, que acopiaba en un laboratorio clandestino ubicado en el barrio Varsovia de Ibagué, capital tolimense, sede principal de su actividad ilícita", informó la Fiscalía.



Tres de los capturados tenían orden judicial y los otros tres fueron detenidos en flagrancia, de acuerdo con la Fiscalía.



Entre eso detenidos estaba Céspedes González, quien presuntamente es el proveedor principal de la banda y vínculo con narcotraficantes de Valle, Risaralda y Caquetá.



En ese operativo también cayeron Jairo Espinosa Méndez, principal presunto proveedor en Ibagué, al servicio de Céspedes González; Luis Alejandro Espinosa Mora, presunto hombre de confianza de Jairo Espinosa y distribuidor de las ‘ollas’; Ana Lucía Salamanca Mendieta, supuesta expendedora; Lina Jimena Pinzón Cárdenas, esposa de Jairo Espinosa y presunta distribuidora; y Érika Tatiana Nieto Tinoco, presunta distribuidora, quien tenía detención domiciliaria al momento de la captura en vía pública.

Céspedes González habría sido quien coordinó desde julio de 2018, el operativo de envío de la marihuana, cargada desde Cali hacia Ecuador y cuyo destino final sería Chile, donde triplicaría su valor FACEBOOK

TWITTER

Espinosa Méndez era conocido como 'Gafas' y dueño de un laboratorio de cocaína en un apartamento del barrio Varsovia, en Ibagué, cuya función era distribuir droga en toda la ciudad. Fue condenado en este 2019 a 10 años y 10 meses de prisión, al igual que su esposa, Lina Ximena Pinzón Cárdenas.



Ana Lucía Salamanca Mendieta fue condenada a cuatro años de prisión, mientras que Érika Tatiana Pinzón Cárdenas recibió dos años y ocho meses por el delito de tráfico de estupefacientes.Estas seis capturas se cumplieron antes que la de Santofimio.



"En el curso de los allanamientos se logró la incautación de estupefacientes como marihuana tipo creppy y bazuco; también se decomisaron 2 armas de fuego y municiones, 18 celulares, 4 tabletas, 3 computadores, siete millones de pesos en efectivo ($7’000.000), libros de cuentas relacionados al parecer con el negocio ilícito; elementos para la producción de la droga como grameras y hornos, y un vehículo Chevrolet Sprint, sobre el cual se iniciará el trámite de extinción de dominio", informó la Fiscalía, por las seis anteriores detenciones.



En agosto de ese 2018 también fue detenido Luis Adolfo Castro Villanueva, 45 años, quien en abril de este año fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué como integrante de la misma banda, siendo la primera a uno de sus miembros.



Cumplirá una pena de cinco años y cuatro meses de prisión al ser hallado responsable del delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.



Castro Villanueva fue capturado el 22 de agosto de 2018 en un barrio popular de Ibagué cuando custodiaba un cargamento de marihuana tipo creepy de propiedad de la organización delictiva. El hombre guardaba cerca de 100 kilos del alcaloide que fue hallado en un allanamiento y que estaba listo para ser enviado a otro país.

Durante los allanamientos se encontró marihuana, bazuco y cocaína en la casa de los implicados en accidente de narcobus. Foto: Fiscalía General

En septiembre del año pasado fue detenido quien sería el segundo hombre en la banda 'Los mercaderes de la frontera'. Se trata de José Ómar Araque Ortiz, condenado, también en este 2019, a seis años y tres meses de prisión. Fue señalado como uno de los líderes de la organización 'Los Mercaderes de la frontera' y detenido por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en Pereira (Risaralda), donde residía y se desenvolvía como comerciante. "El ente acusador cuenta con audios e interceptaciones telefónicas que permitieron establecer él habría sido otro de los financiadores del cargamento que tendría como destino final Chile", informó la Fiscalía.



"Además se evidenció que desde julio de este año venía hablando con Jesús David Santofimio, supuesto jefe principal de la organización, y otras personas de Cali (Valle del Cauca), sobre un negocio para el tráfico de estupefacientes a gran escala.



Luego del accidente y tras haber quedado heridos, en Ecuador fueron detenidos Christian Parra Silva, Dennis Juliette Bueno Cardona y Germán Gutiérrez por tráfico de droga a gran escala.



Parra Silva, quien era el conductor del 'narcobús' accidentado, paga una condena de 17 años y cuatro meses en prisión, en el vecino país, más una multa de 23 640 dólares, que superan los 81 millones de pesos.

Claudia Orozco fue una de las promotoras del viaje en bus en Ecuador. Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

Dennis Juliette Bueno Cardona y Germán Gutiérrez tendrán que estar ocho años y ocho meses en prisión, y pagar una multa de 11.820 dólares, es decir, más de 40 millones de pesos. Bueno sería la pareja sentimental del conductor Parra Silva.



Claudia Orozco fue detenida y está en una cárcel de Bogotá porque un juez de Ecuador solicitó a la Interpol circular roja para ella, después de que en Cali se presentó, de manera voluntaria, ante la Fiscalía y ante medios de comunicación contó detalles sobre el accidente y pidió perdón a los familiares de las 24 personas que murieron y de las 22 más que quedaron heridas.



Jesús Gabriel Trujillo Jara o Caqueteño, fue capturado el 26 de octubre de 20128, investigado como otro líder de la organización criminal y delictiva del 'narcobús'



Su captura se produjo en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y unidades de la Sijín de la Policía Nacional.

Iban en un bus turístico que no tenía los papeles en regla y que llevaba una caleta con marihuana. En el barrio El Guabal, donde residían algunas de ellas, se realizó una velación colectiva Foto: Santiago Saldarriaga/ CEET

El drama de los familiares

"Me parece verla en la cocina o ayudándome en el trabajo. Ha sido un año muy duro por no tenerla conmigo. Estuvimos 10 años y nos gustaba ir mucho de paseo. Nos amábamos".

Me parece verla en la cocina o ayudándome en el trabajo. Ha sido un año muy duro por no tenerla conmigo. Estuvimos 10 años y nos gustaba ir mucho de paseo. Nos amábamos FACEBOOK

TWITTER

José Rafael Hurtado Ospina, quien es un comerciante de carne, es el esposo de Elsy Vergara Serna, una de las 24 víctimas fatales del accidente del 'narcobús' en Ecuador.



Este miércoles 14 de agosto, cuando se conmemora un año, este vendedor del barrio El Guabal quiere que familiares, amigos y allegados lo acompañen en la homilía que se le rendirá en tributo a su pareja, quien viajó ilusionada por un viaje que tenía todo pago, comida y alojamiento.



"Va a haber una misa muy especial. Era mi compañera, me ayudaba en todo. Uno queda muy solo. Es duro afrontar esto. Es duro porque llevábamos 10 años de convivencia. Nunca la he podido desprender de mí. Me parece verla", dice.



"Salíamos juntos. Era mi mano derecha, era todo. Vivíamos muy bien. Le gustaba montar bicicleta. Brincar, caminar, era muy querida en el barrio, ella era muy reconocida", sigue relatando.



Cuenta que le gustaba mucho los niños y en El Guabal le decían cariñosamente 'mamá'.



"Dejó un hueco muy grande en este mundo un vacío muy duro tenaz".



Familiares de María Chavarro también quieren honrarla este miércoles. Su deceso tampoco ha sido fácil de superar. Señalaron que era una persona alegre y que conocía a algunos de las otras víctimas en este accidente.





CALI