Animales de personas en condición de calle ya tienen su guardería

Los animales de compañía de los habitantes de y en condición de calle ya no tendrán que quedarse por fuera del Sistema de Atención Integral del Habitante de Calle (Saihc).



Ahora, esas mascotas, la mayoría caninos, en el día tendrán atención veterinaria básica (tamizaje, desparasitación, control de pulgas y garrapatas, vitaminas, curaciones, instauración de medicamentos), alimentación diaria y por evento para los animales de compañía, higiene (baño o peluquería), actividades de recreación y de Prevención y Promoción.



Y si sus compañeros o compañeras de vida se van a trabajar, las dejarán como en una guardería, durante el día.



"Solo la tengo a ellla en la vida", dice Harold Vásquez, quien expresa que ha pasado vivencias difíciles. Recuerda que en el programa le salvaron a su mascota cuando, según le explicaron, fue afectada por un síndrome, que ponía su existencia en riesgo.



Ahora, Harold muestra como las patas del can ya no tienen las huellas de esa enfermedad y cruza calles del centro a su lado.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que en las calles se nota que los y las personas en condiciones vulnerables usualmente son acompañas por mascotas, que ahora recibirán beneficios de los programas del gobierno distrital y la Fundación Samaritanos.

Centro de servicio para animales de habitantes en condición de calle en Cali Foto: Alcaldía de Cali

La iniciativa nació al reconocer, así como ocurre con otros ciudadanos, ellos y ellas consideran a sus animales, perros y gatos, como miembros de su familia y en algunos casos son su única compañía, relación tan importante que al no tener donde dejarlos preferían no acceder o recibir a los diferentes tipos de atención de la Alcaldía, explicó María Fernanda Penilla Quintero, secretaria de Bienestar Social.



A través del convenio entre la Secretaría y la Fundación Samaritanos de la Calle, se gestó este nuevo servicio complementando para el habitante de calle, "quien tiene en su animal de compañía un motor para mejorar sus condiciones de vida".

Atención a los animales de habitantes en condición de calle Foto: Alcaldía de Cali

El veterinario Sergio Astudillo dice que al entrar al dispositivo las personas con sus animales se rompe una barrera. También se ayuda a ese vínculo que, a veces, es el único que tienen en la vida.



Israel Valencia, quien accede a esta oferta de servicios en territorio, cuenta que “desde que entre al programa y tengo a Negro, el dinero me rinde más, he disminuido el consumo y estoy muy agradecido porque en las brigadas me lo atienden”.



Penilla destacó que “este es un ejercicio sin antecedentes en el Distrito Santiago de Cali, el segundo después de Bogotá en implementar este servicio. Los resultados van ligados no sólo a la atención de las mascotas de los habitantes de y en calle, y puede servir como un punto de anclaje para que estas personas se motiven a mejorar sus condiciones, reducir el consumo de sustancias psicoactivas e iniciar procesos de resocialización”.

El amor con los animales se nota en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Cuatro líneas de servicio

En la prueba piloto, el Servicio de Atención a estas familias interespecie funciona a partir de cuatro líneas de acción: Una es la atención básica en los territorios de permanencia de los habitantes de calle durante las tomas barriales, carpas de servicios y brigadas del Dispositivo Móvil.



Otra es el espacio de cuidado integral, que tendrá zonas de juego e higiene, consultorio veterinario, área de descanso y servicio de guardería.



Las dos restantes van relacionadas con acciones de sensibilización y educación y con acciones para el bienestar animal. Al tiempo, las necesidades de los habitantes de calle seguirán siendo atendidas por los diferentes dispositivos de atención que ofrece el Sistema.

