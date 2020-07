Angustiosa petición de paciente con leucemia por trasplante de médula

Una paciente de leucemia que en redes sociales se identifica como Diana hizo un angustioso llamado para que su EPS acate una acción de tutela a su favor para que la entidad ordene un trasplante de médula osea.

La profesional, quien señala ser comunicadora social, dijo: "Quiero vivir, ha sido muy complejo recibir esta autorización".



Añadió que el juzgado ante el cual elevó la tutela contra Coomeva, declaró el desacato por parte de esta entidad. "Tenía que cumplir con el arresto y una multa, pero bueno y yo qué. ¿Qué pasa con mi vida? Estoy luchando contra una enfermedad y un sistema que no da respuesta", dijo la paciente.



Favor RT #CoomevaRespóndaleaDiana @CoomevaSaludEPS prefiere arresto y pagar multa antes q autorizarme el tratamiento para #leucemia @Supersalud no ha recibido respuesta por la entidad, agradezco compartir, es el último recurso q agoto porq ya legalmente he hecho todo pic.twitter.com/xf7QEULnl7 — Diana (@DianaCaroMG) July 22, 2020

También sostuvo que una persona de la Superintendencia de Salud, a la cual también acudió, le indicó que se comunicaron con la EPS y que tampoco le han dado respuesta. Manifestó que si la EPS no dice nada a la Súper de Salud, pues a ella, no le dan muchas esperanzas. "Si no les responde a ellos, a mí qué me van a responder", anotó.



"Yo quiero vivir, quiero hacer mi tratamiento, me están dilatando. los días".



La joven hace este angustioso llamado, señalando, además, que su caso ya está en conocimiento de la Defensoría del Paciente, en Cali. Allí informaron que están tramitando acciones para que la EPS no prolongue la crítica situación de salud de Diana.

La Defensoría del Paciente en Cali reportó que en un año se registran más de 600 llamados de pacientes con cáncer, quienes reclaman intervenciones que podrían salvar sus vidas y medicamentos.



