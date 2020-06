Ángel Zúñiga dice que su deber como Policía es proteger

El acto del policía se convirtió en un debate porque no siguió en el proceso de desalojar a familias de escasos recursos en La Viga, corregimiento de Pance, al sur de Cali.



Sostiene que lo hizo no por rebeldía a la Institución, sino porque no podía permitir que estas personas en medio de la crisis que vive el país por causa del coronavirus, quedaran a la intemperie.

El uniformado ,de 30 años y oriundo de Totoró (Cauca), está bajo un proceso de investigación. iere salir de la institución y pide apoyo.



Lleva 10 años en la Policía Nacional. Estudió en la Escuela Urbana Mixta La Inmaculada y su bachillerato en la Institución Educativa Francisco José de Caldas.



Su familia, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, pidió al Gobierno y a la Policía Nacional no tomar represalias en su contra.



“Sabemos que actuó con un sentido humanitario y sabemos que en la institución hay que cumplir órdenes, pero para él fue más fuerte el respeto a esos seres desarraigados”, explicó la madre.



Comunidades indígenas manifestaron que, si es necesario, irán hasta la capital vallecaucana a respaldar al uniformado y no permitirán que sea sancionado.



Desde el Congreso de la República, más de 40 congresistas solicitaron a las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, el patrullero sea condecorado por su actuar. Mientras tanto, la Policía dice que no ha habido represalias contra él y que está trabajando, aunque el proceso se debe seguir.