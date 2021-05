Él es Andrés Escobar, civil que aparece disparando en videos de Cali

Entre al menos cinco hombres de civil armados está Rafael Andrés Escobar, empresario y especialista en servicios de producción audiovisual y publicidad a través de redes sociales, está entre los cinco particulares que hicieron uso de armas de fuego cuando se presentaban alteraciones del orden público en el sector de Ciudad Jardín, comuna 22 de la capital del Valle del Cauca.(Lea en contexto: 'Se identificará a los policías que no capturaron a civiles armados')

En el video, el hombre, quien usa una camiseta esqueleto, porta un arma de fuego, parece dirigirse a quienes lo están grabando que empiezan a gritar: "somos prensa".



El activista e influencer Beto Coral lo identifica en redes y dice: "Tan valiente don Andrés. Claro, respaldo por la @PoliciaColombia ¿Quién no se siente en la capacidad?".

Escobar, en un video, se presenta como empresario y pide una disculpa por los hechos en la calle 16 con carrera 100. "Lo hago porque el camino no son las armas, no es una guerra civil. No es hacer una guerra de odio. He sido objeto de injurias, de múltiples amenazas. Me tildan de paramilitar, asesino y genocida. Las amenazas las han recibido mi familia, mis allegados, mis amigos".



Escobar anunció una denuncia contra Coral y sostiene que no se trató de un operativo coordinado con uniformados, sino que fue una reacción en defensa del sector donde reside, Ciudad Jardín.



En redes han compartido fotos del empresario, marketer, productor y creador de una empresa de publicidad, al lado de personalidades e influencers de distintos países.



"Esta situación me ha costado. No puedo salir tranquilo ni lo están personas que estén a mi alrededor", dice

En un video, Escobar asegura que no era un arma de fuego, sino de fogueo, la que usó, según dijo, para disuadir ante la inminencia de la quema del CAI de Ciudad Jardín y no hay personas heridas. Allí mostró el documento de importación de la DIAN del arma y la factura de compra.



Señaló que no acude a justicia propia ni tiene antecedentes. Dijo que algunas personas usan una narrativa en la que tergiversan los hechos de acuerdo con sus puntos de vista.

