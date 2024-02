Andrés Escobar, el concejal que promueve entrar al Ejército, no tendría libreta militar

Tras la controversia que levantó el concejal de Cali Andrés Escobar, luego de aparecer en un video dando instrucciones a soldados en el cantón militar de la Tercera Brigada, en la capital vallecaucana, una nueva polémica genera el cabildante por el Centro Democrático.



Un documento reciente dejaría al descubierto que no tiene su situación militar solucionada.



Al parecer, Escobar apenas se encuentra registrado en las bases de datos del Comando de Reclutamiento y Control de Reservistas.



“Su estado no le permite generar su certificado, usted debe terminar el proceso de definición de la situación militar”, informa la página oficial de reclutamiento del Ejército Nacional.

El polémico concejal Andrés Escobar, en imagen en el cantón de la Tercera Brigada Foto: Archivo particular

Esto confirmaría que el concejal caleño no posee libreta militar vigente.



“Es inconstitucional ejercer un cargo público sin tener definida la situación militar. Colombia exige la destitución de Andrés Escobar, ni siquiera este gatillero ha definido su situación militar, además está imputado por cargos graves cometidos contra la población civil”, dice un cometario publicado en la red social X, antes Twitter.



Andrés Escobar, recordado por protagonizar un video apuntando y disparando contra manifestantes durante el estallido social en 2021 y que hoy es concejal de la capital del Valle, recientemente presentó una propuesta que pretende que se pague un salario mínimo a jóvenes que presenten servicio militar, cosa que él tendría pendiente.



La polémica surgió cuando Escobar publicó fotos con los soldados en su cuenta de X.



"Hago un llamado al alcalde @alejoeder y a la señora gobernadora @DilianFrancisca para que en una suma de voluntades y esfuerzos, seamos el departamento pionero en pagar 1 salario mínimo a los jóvenes que se incorporen a prestar el servicio militar", dijo el concejal en la publicación.



Y agregó: "En tiempos donde el gobierno les ofrece el 50 % del salario mínimo a los soldados mientras planea regalar un millón a la criminalidad, bajo el sofisma de no seguir matando, resulta necesario que los mandatarios regionales respondan a la enorme deuda que tenemos con los héroes de la patria. Que más jóvenes encuentren en el servicio militar su proyecto de vida y llenen nuestras ciudades trayendo seguridad y bienestar".



"No pueden personas que apuntan armas contra la población civil dar clases a los soldados de la patria. Lo único que enseñarán es crímenes de lesa humanidad", escribió por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta de X.



El Ejército anunció que investigaría la aparición de Escobar en los videos institucionales.

MICHEL REMOLEROUX