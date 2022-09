Andrés Escobar, el hombre que desde el paro nacional del año pasado en Cali generó polémica por salir armado y pasar junto a uniformados en un sector de Ciudad Jardín, vuelve a ser noticia.

El caso de Escobar ha sido polémico desde el paro y luego de que este año, la Fiscalía le imputó cargos de presuntas amenazas agravadas por el nivel de intimidación, en una audiencia, en la cual otros cuatro civiles y 12 policías también recibieron imputaciones.



El caso por el cual Andrés Escobar viene siendo cuestionado por los disturbios durante el paro ocurrió el 28 de mayo de 2021. Unos días después, Escobar, en un video, dijo que usó armas de fogueo y que tiene los papeles en orden.



Esta vez afirmó que denunció un atentado contra su vivienda.



Escobar aseguró que en días pasados dos desconocidos llegaron al edificio donde él vive, en el mismo Ciudad Jardín, en el sur de Cali y lanzaron una granada del tipo artesanal.



De acuerdo con la versión de Escobar, no hubo heridos o víctimas fatales.



"Yo he recibido amenazas. Me dicen que soy un objetivo militar. Han llegado panfletos", dijo Escobar.



Pero sostuvo que no fue el único hecho contra su vida. También sostuvo que dos hombres dispararon contra la portería del edificio de su residencia.



Señaló que luego hubo otra agresión, también con arma de fuego.



Afirmó que ha interpuesto más de 50 denuncias.



En julio fue grabado en un video que fue viral en redes sociales por ser parte de una riña en una calle de Ciudad Jardín.



Recibió golpiza y dijo que fue atacado con alevosía.



Luego hubo otros videos de quienes manifestaron que Escobar estaba en un local comercial, donde se habría presentado la discusión con otras dos personas. Esto terminó en la pelea física entre parte y parte.



En ese entonces, la Policía Metropolitana de Cali informó que no recibió denuncia alguna de los involucrados en la riña y que este tipo de hechos, como una pelea callejera, amerita un comparendo.



En esa época, la congresista María Fernanda Cabal se pronunció y pidió seguridad para Andrés Escobar.



CALI