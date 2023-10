Andrés Escobar, señalado por disparar contra civiles, es nuevo concejal de Cali

Andrés Escobar, el hombre que en 2021 se dio a conocer por aparecer en las calles del sur de Cali disparando contra civiles en medio del paro nacional, se convirtió este domingo en concejal de la capital del Valle.

Escobar recibió el aval del partido Centro Democrático ha sido cercano miembros de este partido como María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Rafael Andrés Escobar González lideró la intención de voto. Consiguió un total de 10.412 votos.



Impulsaré desde el concejo la creación y financiación de las Redes Comunitarias de Seguridad con el apoyo de la Reserva Activa, para trabajar de la mano con la Policía Nacional. Que cada comuna de Cali cuente con este mecanismo de defensa contra la inseguridad, los vándalos y el… pic.twitter.com/TIRj0OYMvd — Andrés Escobar (@escobarandres90) October 3, 2023

Luego de ser señalado por la ciudadanía por los disparos contra manifestantes, publicó un video en el que explicó que el arma utilizada no era un arma de fuego sino de fogueo. Según el hombre, utilizaron armas para disuadir a quienes pretendían quemar el CAI de la zona.



En dicho video, Escobar pidió excusas, asegurando que “el camino no son las armas”. El hombre también enseñó los documentos de importación y las facturas de compra del arma de fogueo y mencionó que en los hechos no hubo civiles heridos o fallecidos.



Imagen de Andrés Escobar en redes Foto: Redes sociales

Tras los hechos, la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron que investigarían los casos, con el fin de determinar las responsabilidades de los civiles que dispararon en las manifestaciones y de los policías que habrían omitido sus labores al permitir los disparos de los ciudadanos armados.



De hecho, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, aseguró que abrirían una investigación formal “para evaluar las actuaciones de los uniformados y los civiles”.



Días después, el pasado 2 de junio, la Fiscalía General de la Nación informó que citó a interrogatorio a Andrés Escobar.



Andres Escobar. Foto: Archivo EL TIEMPO

Tras dicho interrogatorio, la Fiscalía debía decidir si existían elementos suficientes para imputar cargos, además de decidir qué delitos le serían imputados al ciudadano.



Sin embargo, la Fiscalía informó en su momento que no se darían a conocer la fecha ni la hora del interrogatorio en contra de Escobar, debido a las presuntas amenazas que había sufrido luego de que se difundieran los videos en redes sociales.



Una de las primeras dudas que debía despejar la justicia era el tipo de arma utilizada por Escobar, pues en caso de comprobarse el uso de un arma de fogueo no se podrían imponer las mismas sanciones que con un arma de fuego, teniendo en cuenta que este tipo de armas no están penalizadas dentro de la ley colombiana.



Así las cosas, tras el anuncio de citación a interrogatorio, la justicia no ha dado ninguna información adicional sobre el proceso en contra del empresario Andrés Escobar.



Por lo tanto, Escobar permanece en libertad y a la espera de que avance el proceso y la recolección de pruebas en su caso.

