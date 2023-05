La Canadian Human Rigths International Organization (CHRIO), en un comunicado, informó que que Rafael Andrés Escobar ya no es parte de la organización y se ciñe al estatus corporativos y de confidencialidad.



Escobar señala que "es la mejor prueba que en Colombia los Derechos Humanos son patrimonio exclusivo de la izquierda".



La audiencia contra el empresario y político del Centro Democrático, con 12 uniformados de la Policía Nacional y cuatro civiles más, ha sido aplazada y ahora él se presenta como candidato al Concejo.



(Lea en contexto: Andrés Escobar lanza campaña política y le aplazan la audiencia)

Andrés Escobar ha estado en medio de controversias desde el 28 de mayo de 2021 cuando se presentaba una movilización del Paro Nacional en el barrio Ciudad Jardín, en la comuna 22, sur de Cali.



En videos, Escobar aparece como uno de los civiles que empuña un arma contra quienes están en la manifestación. Esos actos se presentan en presencia de uniformados de la Policía. El hombre declaró luego que no portaba un arma de fuego, sino una traumática.



(Le puede interesar: La historia sobre huesos hallados frente a una casa: serían de dos hermanos)

Facebook Twitter Linkedin

Carné en el que Andrés Escobar como integrante de ONG Foto: Archivo particular

El lunes 15 de mayo pasado, en redes, Escobar publicó un carné en el que figura como defensor de Derechos Humanos Región Pacífico de la Canadian Human Rigths International Organization (CHRIO).



El documento lo acompaña con una frase en la que agradece a la entidad: Es necesario impedir que sigan expropiándolo todo, discursos y narrativas que por años asumieron que lo de todos nosotros les pertenece exclusivamente a ellos y llevaron a desnaturalizar aspectos tan fundamentales com los DDHH y sus mecanismos de protección. Los Derechos Humanos no tiene ideología, son de y para todos y estamos obligados a defenderlos".



Pero al día siguientes, martes de 16 de mayo, la CHRIO presentó un comunicado que empieza: "Bajo las premisas de los derechos humanos, la justicia, la paz y la dignidad humana, actúa neutralmente frente a opiniones, política y religión por ser una dimensión estrictamente personal, ahora bien, en cuanto a las libertades como la libertad de opinión y de expresión se presuponen en su particularidad y las asume cada individuo que las da a conocer”.

Facebook Twitter Linkedin

Comunicado de @CHRIOCANADA Foto: @CHRIOCANADA

La Organización, en su comunicación, señala que la particularidad de las personas en actos que pongan en riesgo la credibilidad de la organización CHRIO, “por la violación de estatus corporativos y de confidencialidad, la organización aplica los procedimientos de retiro de cualquier voluntario que haya transgredido o utilizado su nombre, siglas, prendas, membretes y enlaces de redes sociales, lo que es la apropiación de consignas corporativas como el uso del carnet y hashtags de CHRIO para fortalecer opiniones o actuaciones particulares sin ninguna autorización o aval”.



(Puede leer: Recompensa: Andanzas de taxis en robos están en la mira en Cali)

Y anuncia: “Por lo que el señor Rafael Andrés Escobar González ya no hace parte de la organización CHRIO Mission Región Pacífico y de ninguna parte del mundo y no se hace responsable de sus actos y actividades”.



El documento es suscrito por José Alejandro Ramírez R., director ejecutivo Misión CHRIO, Región Pacífico.



(Además, puede leer: Educación en Buenaventura está rajada: estudiantes salieron a protestar)

Escobar reaccionó así: "El saber que se activarían tantas bodegas y que se ejerció presión para que se me desvinculara de una entidad encargada de la protección de los DDHH, para mi es la mejor prueba que en Colombia los Derechos humanos son patrimonio exclusivo de la izquierda".



Y anuncia que "seguiré con el activismo, la defensa de los DD. HH. y mis aspiraciones políticas, por ahora en pro de mi ciudad y sus habitantes”.



Para Escobar, "el ejercicio realizado al difundir mi activismo y vinculación de tiempo atrás con la protección de los Derechos humanos, generó reacciones tan variadas, tan extremas e incluso tan peligrosas, que me obligan a seguir trabajando para la defensa de los verdaderos DD. HH. y no de aquellos que han sido acuñados y apropiados para llenar los bolsillos de actores de la guerra híbrida, pretendiendo deslegitimar a Colombia y sus autoridades ante las instancias internacionales”.



La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal escribió: “Se llaman ‘izquierdos humanos’ y son la perfecta combinación del formas de lucha”.

Lea más noticias de Colombia

Interno que asesinó a caleña en cárcel de Cómbita no le dijo que era feminicida#