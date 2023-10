Elecciones Cali: Alejandro Éder rechazó apoyo político de Andrés Escobar

Andrés Escobar, quien en 2021 generó polémica por salir armado durante el estallido social del paro nacional en mayo de ese año, en el barrio Ciudad Jardín, le brindó su apoyo a Alejandro Éder, candidato a la alcaldía de la capital del Valle por el movimiento Revivamos Cali.

Escobar, en su cuenta de Instagram, informó su respaldo a Éder. Sin embargo, este último rechazó tal apoyo.



"No coincido en nada con los actos públicos, violentos y las ideas que te hicieron conocido, Andrés, rechazo vehementemente la justicia por mano propia y no tengo ningún acuerdo político con tu partido. Por el contrario, sabemos de la cercanía que hay entre tú, tu partido, Maria Fernanda Cabal y la campaña de Roberto Ortiz.

Caleños", dijo Alejandro Éder.



Y anotó: En mi campaña recibo a TODOS LOS CIUDADANOS que deseen sacar a Cali del

hueco donde está, pero OJO, no necesitamos violentos en el poder. Mi compromiso sigue siendo con la paz y la reconciliación, algo que no le gusta a María Fernanda Cabal, aliada de Chontico y jefa política de Escobar. ANDRÉS ESCOBAR, GRACIAS, PERO ¡NO!".



CALI