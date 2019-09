Video muestra que 'hombres de la calle' provocaron fuego en Cali

En agosto Bomberos de Cali atendieron 134 incendios forestales urbanos. De enero al 22 de septiembre van 372 incendios forestales urbanos atendidos.



El domingo se conoció un video en el que jóvenes hallaron elementos con los que se fabrican bombas molotov, en el cerro de Cristo Rey. La Policía de Cali anunció que se ofrece recompensa de $10 millones para quien aporte información que permita verificar si los incendios forestales fueron provocados.

En la tarde del martes se reportó un incendio en una ladera inmediata a la avenida de Los Cerros. Los Bomberos llegaron al sitio y controlaron las llamas que dejaron estragos en dos hectáteas.



Un video muestra a dos 'hombres de la calle' que habrían originado el fuego.

Atención:



Estos son las presuntas personas que iniciaron fuerte incendio forestal en este momento en el sector de los cristales.



Compartir. pic.twitter.com/LZIYICWB8j — CaliWeb (@CaliWebCo) September 24, 2019

El domingo en una jornada ambiental, jóvenes se toparon con botellas de vidrio que tenían ‘mecha’ y estaban quemadas.



“Es muy triste saber que este incendio fue provocado y que no hay conciencia de parte de las personas. Esas botellas las llenan con gasolina, les ponen un papel al que le prenden fuego y las tiran. Es la forma como están quemando nuestras montañas y eso es un delito”, expresó la joven, conmovida, mientras mostraba las botellas.

También llama la atención que las botellas halladas o no se habrían estallado durante conflagraciones pasadas, o fueron abandonadas en el cerro.



La ciudadana reiteró que “fueron manos criminales las que hicieron esto y hay que denunciarlo. Tienen el descaro de pintar las botellas, para identificarlas ¡Qué tristeza muchachos! Esto hay que denunciarlo y no se puede quedar así”.

​

Desde la Policía se aseguró que aunque no se ha confirmado que los incendios fueron provocados por manos criminales ni que se usaron elementos como los que habría hallado la ciudadana, en reciente reunión con la Policía Judicial se estableció la recompensa, para motivar a que quien tenga información, denuncie, y así avanzar en las investigaciones.

Gabriela Tafur se pronunció en sus redes sociales sobre las conflagraciones en Cali. Foto: EL TIEMPO En el departamento más de 1800 hectáreas se han consumido por 1700 incendios forestales, la mayoría de ellos provocados. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo En el departamento más de 1800 hectáreas se han consumido por 1700 incendios forestales, la mayoría de ellos provocados. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo En el departamento más de 1800 hectáreas se han consumido por 1700 incendios forestales, la mayoría de ellos provocados. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo En el departamento más de 1800 hectáreas se han consumido por 1700 incendios forestales, la mayoría de ellos provocados. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo En el departamento más de 1800 hectáreas se han consumido por 1700 incendios forestales, la mayoría de ellos provocados. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo En el departamento más de 1800 hectáreas se han consumido por 1700 incendios forestales, la mayoría de ellos provocados. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo En el departamento más de 1800 hectáreas se han consumido por 1700 incendios forestales, la mayoría de ellos provocados. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo En el departamento más de 1800 hectáreas se han consumido por 1700 incendios forestales, la mayoría de ellos provocados. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo En el departamento más de 1800 hectáreas se han consumido por 1700 incendios forestales, la mayoría de ellos provocados. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo En el departamento más de 1800 hectáreas se han consumido por 1700 incendios forestales, la mayoría de ellos provocados. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

“Aparentemente eso es lo que se muestra, que hay manos criminales queriendo quemar los cerros. La intención no la sabemos porque no ha habido comienzo de invasiones para que se pudiera pensar que es por eso, pero lo que realmente importa aquí es dar con los responsables y judicializar”, dijo el comandante de la Policía, brigadier general Hugo Casas.



Recientemente también se prendieron alarmas por una denuncia de aparente parcelación en la zona afectada por el incendio.



El secretario de Seguridad, Andrés Villamizar, aclaró que los aislamientos en ese terreno, que parecen parcelaciones, no son de invasiones.



“Esos aislamientos están en predios privados y algunos son del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma). Son cercos que llevan muchos años ahí. No vamos a permitir invasiones”, explicó el funcionario.

Aseguró que miembros de la Secretaría de Seguridad y los uniformados de la Policía patrullan la zona de manera permanente. Por ejemplo, los carabineros, con la Policía Ambiental, realizan recorridos.



“También lo analizamos con los carabineros que estuvieron patrullando ese sector y no se evidenciaron tales hechos”, dijo el comandante Casas sobre los posibles intentos de invasión, el uso de elementos para quemas y la provocación de los incendios.

Sin embargo, el comandante Casas enfatizó que “estamos esperando los resultados de las investigaciones de la Policía Judicial. No lo descartamos y tampoco lo afirmamos”.

Los ciudadanos piden respuestas no sólo por la reciente tragedia ambiental, también por el incendio forestal que se presentó en agosto del año pasado, el cual también habría sido provocado, pero no se sabe por quién o quiénes.



La ciudadana del video reiteró su clamor: “Me da mucha tristeza que esto pase y, a la vez, molestia. Están acabando con nuestras montañas y nosotros no hacemos nada. Por favor, denunciemos y no permitamos que esto siga sucediendo”.



CALI