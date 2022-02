Luego de una minuciosa reconstrucción de las protestas del pasado 3 de mayo en Siloé, Amnistía Internacional (AI) demostró que la fuerza pública atacó de manera intencional a los manifestantes.



Para ello, el organismo internacional contó con el apoyo de la firma SITU Research, con la que analizaron más de 200 videos y material audiovisual. Además entrevistaron testigos del hecho en el que murieron tres personas por arma de fuego, incluido el futbolista Kevin Agudelo.



"Nuestra meticulosa reconstrucción digital de los hechos de Siloé revela cómo las fuerzas de seguridad colombianas atacaron intencionalmente a las personas que se manifestaban pacíficamente con el fin de castigarles, herirles y asesinarles", dijo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.



Aseguró que este hecho hizo parte de la ‘Operación Siloé’, donde el organismo demostró que “la Policía no enfrentaba una amenaza inminente de violencia y que su uso de armas letales no estaba justificado”.



Amnistía Internacional también encontró pruebas que indicarían que la tanto la Policía como el Esmad emplearon munición prohibida contra civiles.



“La organización verificó vídeos tomados antes del ataque y pudo determinar que había agentes de Policía presentes cerca del lugar de la muerte de Kevin y que estaban disparando rifles Tavor 5,56 mm", explicó AI en un comunicado de prensa, en el que además precisa que “no había ninguna amenaza inminente de violencia que no pudiera ser razonablemente abordada por parte de la fuerza pública con medidas más proporcionadas”.



