Hinchas de América comienzan celebración por triunfo en primer partido

La pólvora que se escucha en Cali es por la Navidad, pero también por el triunfo 3 a 0 del América de Cali ante Santa Fe, en el estadio olímpico Pascual Guerrro, en el primer partido de la final de la Liga Betplay 2020.

La celebración con juegos pirotécnicos se inició en zonas cercanas al estadio Pascual Guerrero, a pesar del dispositivo de seguridad de la Policía y la Alcaldía.



Aunque los representantes de las barras se habían comprometido con las autoridades a usar solamente velas de humo, en diferentes sectores de la ciudad hay una gran quema de pólvora.



Las autoridades habían advertido de las convocatorias por redes sociales para usar pólvora y pidió que no lo hicieran pero la solicitud, al parecer, no fue atendida.



Además, en redes sociales reportan conglomerados de hinchas en varios sectores y caravanas, que estaban prohibidas.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, había reiterado su llamado a los habitantes de la capital del Valle del Cauca para "acatar las medidas y recomendaciones dadas frente a la prevención de contagio por covid–19, en especial durante la jornada futbolística que se tendrá este domingo".

Hinchas celebran el triunfo del América en Cali. pic.twitter.com/DlUdxARBKN — Fernando Umaña Mejía (@ferumapress) December 21, 2020

"La ciudadanía debe acatar las recomendaciones frente al distanciamiento, uso del tapabocas, lavado de manos y tener cuidado de no ver este partido en sitios de aglomeración, dado que tenemos una tasa de contagio en la ciudad y las unidades de cuidado intensivo a reventar”, agregó el mandatario.



Al llamado de Ospina se unió la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, para que en los restantes 41 municipios del departamento, los hinchas del América no se aglomeren en las calles, acaten las medidas de bioseguridad y, si es del caso, celebren el triunfo en casa.



