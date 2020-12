Autoridades reiteran llamado a no aglomerarse por partido de la final

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reiteró su llamado a los habitantes de la capital del Valle del Cauca para "acatar las medidas y recomendaciones dadas frente a la prevención de contagio por covid–19, en especial durante la jornada futbolística que se tendrá este domingo".

El primer partido de la final del fútbol profesional colombiano, entre América de Cali y Santa Fe, se disputará a partir de las 6 de la tarde en el estadio olímpico Pascual Guerrero, en la capital vallecaucana.



La semana pasada, Ospina pidió a los directivos del canal Win que transmitieran el partido en señal abierta para que los aficionados del América se quedarán en sus casas y no salieran de sus casas a hacer aglomeraciones en frente de televisores en las calles. Pero los propietarios del canal solo accedieron a transmitir el partido en diferido a las 8 de la noche, dos horas después del inicio de este.



Con respecto a versiones de que se iba a decretar un toque de queda desde horas de la tarde de hoy para evitar las aglomeraciones, el alcalde de Cali aclaró que aunque no se tendrá un toque de queda desde horas de la tarde, "la ciudadanía debe acatar las recomendaciones frente al distanciamiento, uso del tapabocas, lavado de manos y tener cuidado de no ver este partido en sitios de aglomeración, dado que tenemos una tasa de contagio en la ciudad y las unidades de cuidado intensivo a reventar”.



Al llamado de Ospina se unió la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, para que en los restantes 41 municipios del departamento, los hinchas del América no se aglomeren en las calles, acaten las medidas de bioseguridad y, si es del caso, celebren el triunfo en casa.



"Reiterarle a toda la comunidad vallecaucana y a los colombianos, porque el América tiene hinchas en todo Colombia, que hagamos una celebración y veamos un partido en paz, en familia y en nuestras casas. Por favor, evitemos las caravanas y salir a las calles, el covid-19 está cada día creciendo más, ya estamos en más de mil casos diarios, por eso queremos reiterar el llamado a que nos concienticemos, usemos el tapabocas, a que nos lavemos las manos frecuentemente y procuremos tener un distanciamiento social", indicó la mandataria.

