Implicados en desmanes en el Pascual no podrán volver al estadio por un año

Integrantes de las barras de fútbol que se ubicaron en la tribuna Sur el estadio Pascual Guerrero y que estuvieron implicados en fuertes disturbios el pasado domingo en el compromiso entre América de Cali y Atlético Nacional, recibieron una fuerte sanción por parte de la Comisión Local de Fútbol.



(También lea: Cierran Tribuna Sur del Pascual y habrá castigo a 12 personas por desmanes)

Por lo que resta de la temporada del rentado nacional de fútbol, dicha barra (Barón Rojo Sur) no podrá ingresar a ninguna localidad.



Adicionalmente, aquellos que fueron identificados por las autoridades no podrán regresar al escenario ‘sanfernandino’ por el término de un año, y no podrá ingresar sus elementos característicos, como banderas, instrumentos musicales, sombrillas…



(Le puede interesar: Así dejaron los Hinchas del América la tribuna sur del Pascual Guerrero)



El secretario del Deporte y la Recreación de Cali, Carlos Diago, precisó que la suspensión a la popular tribuna del escenario caleño seguirá cerrada así el equipo rojo avance a la fase final.



“Las 4600 cédulas que entraron a Sur quedarán bloqueadas y no podrán asistir a ninguna de las otras tribunas durante lo que queda del año”, sostuvo el funcionario.

Más contenido de Colombia

- Se vienen los eventos con aforos del 100 por ciento en el país



- Capturan presuntos implicados en asesinato de Junior Jein



- Golpean y desvisten a dos mujeres que estarían robando en el centro de Cali



CALI