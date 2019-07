Amenazas ponen en jaque corte de energía en zonas de cultivos ilícitos

Eran unos 20 hombres que luego de amenazar a miembros de un personal operativo de la Compañía Energética de Occidente (CEO), que suministra el servicio en Cauca, retuvieron a estos últimos por más de dos horas, y les robaron teléfonos celulares y cámaras, además de que se llevaron dos camionetas y un campero. ​

El hecho ocurrió el lunes de esta semana por lo cual, directivas de la CEO informó que teme por la integridad de sus empleados para acatar la orden de la Fiscalía de realizar cortes de energía en 18 veredas de los municipios Corinto, Miranda, Caloto y Toribío,



Según el gerente general de la CEO, Omar Serra Rueda, la retención y robos al personal a su cargo se registró en zona rural de Corinto. Según el directivo, la brigada de la empresa se desplazaba a Santander de Quilichao, también en el norte del Cauca.

“Solo al final de la tarde los operarios fueron liberados, teniendo que llegar por sus propios medios hasta el casco urbano de Corinto”, señaló Serra Rueda.

Ante esta situación, el gerente general advirtió que no habría manera de cumplir la orden de la Fiscalía de continuar con los trabajos de desconexiones ilegales en 18 veredas, donde funcionan invernaderos de marihuana.



“Hacemos un llamado a las autoridades y a la comunidad para que nos acompañen en esta labor de legalizar el servicio en las zonas rurales del Cauca", anotó Serra.

Pero la situación se complica, pues si no acatan la orden de la Fiscalía habría consecuencias, además de que, de acuerdo con el gerente técnico de la CEO, Javier H. Torres Niz, “la no desconexión de las cargas ilegales ya está afectando la calidad del servicio en estos municipios del norte del Cauca".



Ante la solicitud de garantías, el secretario de Gobierno del Cauca, Ricardo Cifuentes, se refirió a las medidas que deben implementarse.



"Establecerse a qué hora, en qué sitios y qué día se van a desarrollar esas acciones, para que la Fuerza Pública pueda acompañar esa operación y ese cumplimiento de la orden emanada de la Fiscalía", explicó.



En junio pasado, la Fiscalía General de la Nación pidió cortar el servicio de energía eléctrica en 16 puntos de 18 veredas de Corinto, Miranda, Toribío y Caloto bajo el argumento de que se ‘ha evidenciado unas zonas específicas donde se han alzado invernaderos de marihuana por parte de organizaciones ilegales las cuales se sirven irregularmente del servicio público de energía’.



En ese entonces se pronunciaron los alcaldes de las cuatro localidades, así como otros mandatario de la misma región, incluyendo al gobernador del Cauca, Óscar Campo.



Los cuatros alcaldes del norte del Cauca que recibieron notificación de la CEO coincidieron con el gobernador Campo, en que esta no es una solución al problema del narcotráfico en la región.



Otros mandatarios, como Diego Aguilar, de Argelia, en el occidente caucano, indicó que aunque la medida no cubriría a esta localidad teme que en un futuro se pueda extender esta decisión, por lo que se une a la preocupación de los alcaldes de Corinto, Miranda, Caloto y Toribío, las cuales tendrían esta suspensión del servicio.



Todos ellos consideran que es una medida que va en contra de un derecho a un servicio público de la comunidad, aquella que no se dedica a la siembra de coca o marihuana. Es por eso, por ejemplo, que el alcalde de Corinto, Édward García, afirmó que esta medida es innecesaria.



