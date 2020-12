'Las amenazas son inaceptables': técnico del Deportivo Cali

Los taponamientos protagonizados el martes por fanáticos del equipo verdiblanco generaron rechazo desde ámbitos deportivos y autoridades locales.



La situación se presentó el martes antes del juego del club caleño con Millonarios, al cual derrotó en la disputa por el último cupo en la Copa Sudamericana 2021.El técnico del Cali, Alfredo Arias, se declaró indignado y dijo que las amenazas lo ponen a pensar.

"A veces se confunde esto de ser hincha con amenazar, con hacer cosas que no van con el deporte, pero no por eso me voy a callar. Para mí eso no tiene aceptación alguna", sostuvo el experimentado entrenador, en referencia al grupo de aficionados que le bloqueó al equipo durante un tiempo la salida de la sede de Pance", dijo el técnico Arias, en el canal Win..



Los hinchas del Deportivo Cali protestaron de manera fuerte cerca de la sede del equipo en Pance, a unos minutos del área urbana de la capital del Valle del Cauca.

Un centenar de fanáticos, la mayoría con prendas del equipo azucarero, se plantaron en cuatro puntos para poner piedras y quemar llantas sobre la calzada. Los resultados negativos estaban entre los motivos para cerrar el paso cuando el equipo se alistaba para salir hacia su partido con Millonarios, en el estadio del club en Palmira.

Seguidores del Deportivo Cali protestan a esta hora a las afueras de la sede del de Cali en Pance, por los malos resultados obtenidos del cuadro azucarero en el fútbol colombiano. pic.twitter.com/8wjIZgqBRR — Radio Reloj Cali (@radiorelojcali) December 29, 2020

Los manifestantes protestaban por los malos resultados y pedían títulos con frases amenazantes como "Títulos o bala", "Si juegan se mueren $" o palabras como 'mercernarios'. Se referían a manejos y contrataciones.



El Esmad acudió y dispersó la protesta para que el equipo pudiera salir de la sede y jugar el último partido del año.

CALI