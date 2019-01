Amenazas a integrante de Mesa de Víctimas en Caicedonia

Autoridades tratan de clarificar lo qué ocurre en este municipio del norte vallecaucano. No se ha determinado si los casos tienen relación.

De acuerdo con la denuncia de organizaciones sociales, las amenazas llegaron al teléfono de Adíela Aguilar, integrante de la Mesa Departamental de Víctimas..



“Fue el fin de semana pasado cuando me llamaron a mi celular y me dijeron que me alejara de todas las actividades como líder social, o si no mi vida iba a valer menos que cero”, dijo Aguilar.



La dirigente social dijo que está angustiada y ha decidido no salir a las calles. "No entiendo por qué esto le está pasando a los que trabajamos por las poblaciones más vulnerables”.



Aguilar ha sido blando desde 2017 de intimidaciones por apoyar la campaña política del entonces candidato a la Presidencia de la República, Gustavo Petro.



Precisó que "las amenazas llegaron en octubre del año pasado cuando iniciamos con un trabajo de memoria histórica en el municipio y con la campaña de Caicedonia Humana con Petro. Pienso que es alguien que quiere desestabilizarme para que deje las actividades en beneficio de los más necesitados”.



Jesús Antonio García, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle del Cauca,dijo que se espera que Aguilar eleve la denuncia formal por las amenazas y asumir las medidas del caso.

Jesús Adier Perafán Correa, asesinado en Caicedonia (Valle). Foto: Archivo particular

En la tarde del 31 de diciembre, en Caicedonia, fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal, Jesús Adier Perafán Correa.



Un sicario llegó a la tienda de la víctima y le disparó. Perafán, quien estaba relacionado con movimientos del conservatismo como Coraje, fue llevado al hospital Santander, donde recibió atención médica, pero murió..



Un comunicado dice que "La Fiscalía Seccional asumió los actos urgentes y la investigación preliminar, y trabaja en la ubicación de cámaras de seguridad del sector, que pudieron haber grabado a los autores del crimen para avanzar en la identificación del sicario que disparó en contra de Perafán Correa".



Una de las hipótesis que investiga la Fiscalía es si el crimen del veedor del municipio está relacionada con sus actividades comunitarias, en donde se destacó por denunciar actos de corrupción.



