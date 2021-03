'Poderosos ofrecen por matarme': Obispo de Buenaventura

El Obispo del puerto del Pacífico, Monseñor Rubén Jaramillo, dijo que ha recibido amenazas desde el año pasado por personas que dicen ser 'poderosos' en el Distrito de Buenaventura.



La situación se puso más tensa desde cuando conoció que una persona le dijo a otro sacerdote que le ofrecieron dinero para quitarle la vida a Jaramillo.



"Todo lo que se diga para denunciar lo que está pasando les incómoda a quienes les interesa mantener el desorden y el caos", dijo.



El alcalde Víctor Vidal apuntó: "Rechazo total a las amenazas contra el obispo de Buenaventura, Rubén Dario Jaramillo. Solidaridad con el Obispo y la Diócesis. Invitamos a las autoridades a protegerlo y al pueblo a respaldarlo".



El obispo de Buenaventura ha acompañado las movilizaciones de la población en las que se clama porque se frene la violencia y se cumplan los compromisos del Gobierno tras el paro cívico de 2017.



Las marchas se dieron como rechazo a una serie de crímenes desde el pasado 30 de diciembre cuando hombres en motocicleta, con fusiles y pistolas, recorrieron barrios del Distrito portuario y dejaron a siete personas muertas.



Monseñor llegó a la Diócesis en 2017 en reemplazo de monseñor Héctor Epalza, quien falleció el primero de febrero y que denunció en 2013 la existencia de 'casas de pique', donde bandas cometían torturas y descuartizamientos.

Para el Obispo, esos crímenes se siguen cometiendo, ya no en casas, sino en esteros y otras zonas apartadas donde las familias de desaparecidos no se atreven a llegar. También sostiene que la corrupción ha sido uno de los dolores de cabeza que golpea el futuro de la ciudad.



En su opinión, las intimidaciones provienen de "grupos poderosos ante las posiciones y las declaraciones del Obispo porque resultan muy incómodas para el que vive en la mentira y en la corrupción”.



“Alguien tiene que hablar, ser la voz de los que no tienen voz en medio de tanta dificultad. No podemos quedarnos callados, dejar que el pueblo siga destruyéndose en todos los problemas que tenemos", dijo.



CALI

