La Tercera Brigada del Ejército asumió el acto por orden del Consejo de Estado, aunque los crímenes se presentaron en territorio de Caldas, como ejecuciones extrajudiciales en el área de la Octava Brigada.



Alfamir Castillo, madre de uno de los dos jóvenes asesinados en esos hechos, asistió al acto, pero recibió intimidación escrita un día después.



La historia empezó a la 1:00 de la madrugada del 8 de febrero de 2008 cuando el Ejército reportó un supuesto combate en la vereda Java, en jurisdicción rural de Manizales, capital de Caldas.

En el presunto intercambio disparos murieron Darbey Mosquera Castillo y Alex Hernando Ramírez Hurtado.



Luego se conoció que ese día se escapó de morir José Didier Marín Camacho, cuando al soldado se le trabó el fusil.



Inicialmente, los cadáveres fueron reportados como sin identificar. Lo que se fue descubriendo es que a las víctimas las llevaron con engaños hasta el territorio de Caldas.

Los dolientes no se quedaron con la versión oficial y pidieron que se investigaran las circunstancias de sus muertes.



La Fiscalía empezó a investigar si los crímenes fueron cometidos ante lineamientos de reportar bajas para obtener felicitaciones y permisos al mostrar resultados positivos en combates.

Amenaza confra Alfamir Castillo Foto: Facsimil

Alfamir Castillo, la mamá de Darbey Mosquera, dio la cara en la defensa de su hijo y fue tomando vocería entre las madres que han sufrido 'falsos positivos'.

Ella ha sido objeto de hostigamientos y el 17 de octubre de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares y ha tenido apoyo de la Unidad Nacional de Protección.



Los apoderados de Castillo y un hijo también han sido objeto de amenazas, por lo que también se les dictaron medidas cautelares.



El viernes 11 de enero de 2019, a las 8:00 de la noche, en la vía de Palmira a Pradera, (Valle del Cauca), el vehículo del esquema asignado por la UNP, recibió 3 impactos disparados por el parrillero de una motocicleta.



La ONU instó a la Fiscalía General de la Nación a investigar de forma urgente los móviles de este ataque. Hasta ahora no hay capturas.



Las amenazas se recrudecieron cuando Castillo fue reconocida como víctima en el proceso de sometimiento del general en retiro Mario Montoya ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

El general William Fernando Prieto Ruiz, comandante de la Tercera Brigada, pidió perdón a nombre del Ejército por falso positivo en Caldas. Foto: Archivo particular

El lunes, en el centro del municipio de Pradera, de donde eran las víctimas, el Ejército Nacional pidió perdón por las ejecuciones extrajudiciales, como lo ordenó el Consejo de Estado.



"Excusas públicas, una obligación que tenemos, que demanda la Ley y es un fallo, parte de esa forma de resarcir las cosas", señaló el general William Fernando Prieto Ruiz, comandante de la tercera Brigada del Ejército Nacional.



Castillo dijo que "las autoridades nos deben justicia y verdad, aun nos seguimos preguntando, quien dio la orden y la verdad para el pueblo".



Después del acto, dolientes y allegados se dirigieron a la Casa de las Mujeres Corteras de Caña, donde al abrir la puerta cayó una hoja de papel, según informó un abogado.



"No hay deuda que no se pague. Así que los invitamos al funeral de esta líder quien en vida se llamó Alfamir Castillo. No pida más la cabeza de nuestro comandante porque la que va a caer es la suya. Parece que piensa que estamos jugando”, dice el mensaje.

