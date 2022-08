Las intimidaciones contra el músico y consejero de Juventud fueron hechas a nombre de un grupo guerillero, pero no se ha aclarado el origen. En las llamadas le dicen que él les pagara porque es una 'persona de bien'.



Es el segundo integrante del Consejo Municipal de Juventud (CMJ) de Cali que afronta amenazas



El Cacerolazo Sinfónico es un movimiento activista musical, que se hizo reconocer durante el Paro cuando el músico Álvaro Herrera estaba tocando y civiles lo llevaron al Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía, donde lo agredieron el 28 de mayo de 2021.



Luis Téllez, músico y director general del Cacerolazo Sinfónico de Cali, contó que el sábado 13 de agosto, a las 6:40 de la tarde, recibió una llamada desde un celular a través del cual "un señor que me llamó por mi nombre completo y me dictó mi cédula. Dijo ser comandante del Ejército de Liberación Nacional y que requerían de un apoyo de mi parte para la causa".



Esa voz le dijo que "no tenían retenida a ninguna persona de mi familia ni le han hecho algo. Mencionó que para prevenir esas acciones, ellos me tenían estudiado y que sabían que podían contar conmigo, porque sabían que era persona de bien".



El anónimo le advertía que "cualquier otra acción que tomara pondría en riesgo a mi familia, mis negocios y a mis seres queridos. Me citaba en la vía de La Buitrera".



La conversación fue de unos siete minutos hasta cuando le dijo a Téllez que requerían 10'600.000 pesos que podía consignarles en una cuenta de una enrtidad bancaria o complir con la cita.



"Ante mi negatividad, porque carezco de la posibilidad de disponer esos recursos, el hombre dijo que usted no quiere echarse de enemigo al Eln y el accionar de los fusiles, que entonces hablara con cuánto les podía ayudar, si el 50 por ciento o cuánto".



El extorsionista trató de comprometerlo con algo, él colgó y no le volvió a responder.



"En estos momentos me encuentro con mi familia, no puedo afirmar que se trate de ese grupo pero cualquiera que fuese la circunstancias quiero expresar que temo por integridad, la de mi familia y la de quienes me acompañan dentro del Cacerolazo Sinfónico y en mi diario vivir", dice el músico.



En ese sentido, el artista y líder envió un mensaje de alerta a todas las instancias y organismos de protección y Derechos Humanos, al Personero de Juventud, al Defensor del Pueblo, la Fiscalía y a la Alcaldía, y a la Presidencia, "recalcando que soy el segundo consejero de Juventud que amenazan presuntos grupos al margen de la Ley".



En febrero pasado, Álvaro Herrera, estudiante de música de la Universidad del Valle e integrante del Cacerolazo Sinfónico, quien fue capturado ilegalmente por la Policía durante las protestas del 28 de mayo de 2021, debió salir del país tras haber sido objeto de interceptaciones, seguimientos e incluso de un presunto intento de asesinato.

