Más de 120 ambulancias en Cali circulan sin requisitos de salud 

En Cali, más de 120 ambulancias ruedan por las calles sin cumplir con los registros y permisos que exigen las secretarías de Salud de la ciudad y del Valle del Cauca.





No aparecen con código SEM, un número o resolución entregados desde la Secretaría de Salud, que permite verificar si cumplen los requisitos para poder circular en la capital vallecaucana o todo lo contrario.



(Lea también: Aureliano, el alumno de 107 años que todos los días quiere aprender)



Es por ello que la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, está liderando operativos.



“Es para verificar y actualizar todos los datos. Hay más de 120 ambulancias que no cumplen, no se han adherido y, en muchas ocasiones, nos generan problemas en materia de salud y movilidad”, enfatizó la secretaria Torres.



Dijo que se ha trabajado en una plataforma tecnológica para registrar irregularidades.



Por ahora, 333 ambulancias cumplen o han acatado los registros.



(Además: Cárcel por presuntos linchamiento e intento de asesinato de un policía)



Se espera lograr una mejor articulación y regulación del servicio de las ambulancias, a través de los sistemas y la tecnología disponibles en el organismo distrital, dijo la funcionaria.



La secretaria de Salud Pública de Cali sostuvo que su organismo dispone de un Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), a través del cual se coordina la atención y resolución de las urgencias médicas y las emergencias, articulándolas con el servicio de transporte asistencial de pacientes en ambulancias.



(Además: ¿En qué va caso de Andrés Escobar tras salir armado en paro nacional?)



"Las ambulancias inspeccionadas que tengan fallas en infraestructura, dotación y talento humano y que pongan en riesgo la seguridad del paciente, serán reportadas y los hallazgos trasladados a la Secretaría de Salud departamental", afirmó la secretaria Torres.



CALI