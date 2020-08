Amarga y dulce despedida a Copito, 'el rey gato' de un barrio de Cali

La muerte de un felino estremeció a los habitantes de la familia Arango Giraldo que lo adoptaron cuando entró corriendo por la puerta abierta de la casa, huyendo después de haber sido arrojado a un techo y espantado con agua del vecindario.



El gato se volvió conocido y mimado en esa cuadra por su pelaje blanco, el color beige en sus orejas y la nariz, y sus ojos azules. "Nos duele como la muerte de un hijo porque él nos escogió como padres", dice Claudia Arango, una artesana.



Hacia las 6:00 de la tade del martes 29 de julio, Copito salió a comer pasto en un árbol al lado de la puerta de una vivienda del barrio Bretaña, a pocos metros del final de esa cuadra del barrio Bretaña.



Usualmente, hay poco tránsito por esa vía. Pero, de repente, el estruendo del motor acelerado de una motocicleta apareció y en un par de segundo se llevó la vida del gato.

Claudia Arango con Copito y Princesa Foto: Archivo particular

Quienes estaban cerca del gato levantaron la mano para que aminorara la marcha, pero el motociclista, que no usaba casco de protección, siguió picando. Copito, en su poca experiencia en las calles, por el susto, saltó a la calzada y las llantas le pasaron por encima.



El motociclista solo se frenó cuando sintió palabras de dolor y quiso arreglar el tema a golpes. "¿Qué dijiste?, ¿a quién le estás diciendo? Yo no he visto ningún gato".

Despidiendo con mucho dolor 😔 y amor❣ a nuestro "Copito, el Rey" de la casa.. Gracias por habernos escogidos como tus papás humanos

El felino entró a las carreras a la casa y fue a meterse debajo de una cama, como pasó en su primer día, pero iba herido de muerte. Claudia Arango corrió a buscar a la veterinaria que ya había cerrado, pero estaba en una casa vecina y le dijo que le trajera a Copito que abriría, de nuevo, el consultorio.



Hugo lo cargó, como pudo, hasta allí. La veterinaria dijo que era muy grave porque el animal podría tener lesiones en el hígado y el páncreas. Pidió una radiografía, pero no alcanzaron a hacerla. El gato murió en un taxi.

El gato Copito, protegido desde el primer día de Princesa. Foto: Archivo particular

"Adoraré siempre ese gato porque él nos escogió cuando entró a la casa el 25 de octubre de 2014", dice Claudia..



Ella tiene precisas las fechas de todo porque supo que el gato había pertenecido a un profesional que consiguió un trabajo en Panamá y antes de irse le encomendó a un allegado que se encargara de buscarle una casa. Pero el gato no encontró quien lo recibiera y la última persona decidió echarle agua y lo arrojó al techo.



Claudia dice que les contó a su mamá Raquel y a Hugo sobre unos maullidos en un techo vecino. Horas después, el gatico blanco entró corriendo a la vivienda. El primero que lo adoptó fue su mascota canina, Princesa, también de color blanco, que se olvido de las diferencias entre perros y gatos domésticos.



"Despidiendo con mucho dolor 😔 y amor❣a nuestro "Copito🐈 el Rey" de la casa.. Gracias por habernos escogidos como tus papás humanos. Gracias por tantas locuras😽, alegrías.. durante estos cinco años y medio. Ya estás en el paraiso de los animalitos.🌈😺 Siempre, siempre estarás en nuestros corazones❤❤❤ Eras nuestro hijo😻 y nos duele mucho tu partida.. Hasta siempre.. tu papi, tu mami, tu abuelita y Princesa", escribió Claudia.

Copito era rey gato en una familia de Cali Foto: Archivo particular

Princesa permaneció largo rato al lado de la jaula donde Copito estaba fallecida. "Tiraba del guacal con delicadeza y nos miraba.. como preguntándonos qué pasa, por qué no sale!! Mucha gente pregunta si los animalitos tienen sentimientos.. ellos al igual que nosotros sienten el dolor.. la única diferencia es que no pueden hablar, pero sus miradas lo dicen todo".



Yolanda Garzón le escribió: "Mi Claus los animales sí sienten, apesar de tu dolor por la perdida de copito te queda princesa, debes darle mucho amor ella debe estar muy triste un abrazo amiga. Dios te permitira ver un rayito de luz y de esperanza".



Yolanda Caballero apuntó: "Qué triste la muerte de este precioso y tierno gatito, lo siento en el alma pero les queda la satisfacción de haberlo cuidado en forma extraordinaria".



El sepelio de Copito se cumplió en un predio donde están otras de las mascotas que han acompañado la vida de esta familia caleña.