Música y olvido estatal: historia de Álvaro, el joven golpeado en Cali

“¿Por qué no lo desaparecemos?”, preguntó un Policía mientras Álvaro Herrera se encontraba en el piso tras haber sido golpeado por civiles el pasado 28 de mayo al sur de Cali.



En la cabeza del estudiante de música de 25 años no pasó ningún pensamiento. Se quedó mudo. Entró en su cuerpo un escalofrío y se preguntó: “¿en serio?”.



El sector de Ciudad Jardín se regocijó ante su captura. Se escucharon aplausos para la Policía y madrazos, a su vez, para el “vándalo” que estaban llevando a la estación de La María.



Al lugar llegaron sobre las 5:20 de la tarde. “Un oficial me empujó de forma violenta contra las sillas blancas que estaban a las afueras de la estación. Estaba enojado y a uno de los policías no le gustó, me metieron dentro del lugar y empezaron a pegarme”, asegura.



Luego de haberle propinado golpes, un uniformado lo sacó de la estación, lo sentó y encendió su cámara. Le preguntó el por qué lo habían capturado. Álvaro dijo: “estaba en el cacerolazo”.



Apagó la cámara y “volvió la arremetida”. El flash volvió a encenderse y la pregunta se repitió: “¿por qué está detenido?”, le dicen a Álvaro. Él entiende la situación y se da cuenta de la posición en la que está.



Inventó un nombre y también una cédula porque “eso podría ser una prueba para unos delitos que no sé de dónde los sacaron”.



Herrera aseguró que lo estaban imputando por porte ilegal de sustancias inflamables y vandalismo. “La opinión pública conoce más allá del video”.



Posterior a ser liberado, las autoridades aseguraron que en su caso no hubo abuso de fuerza. “Vi al Comandante un poco nervioso dando las declaraciones. No sé si la mentira le sirvió. Él no tiene las pruebas necesarias para decir que no hubo agresión policial cuando hay un video que ronda por redes la historia que ya conocen”.



Durante ese 28 de mayo, Cali registró 13 homicidios según las autoridades.



Música, resistencia y conflicto

Significó mi primer medio de transporte. Muchas veces y mi mamá es testigo, me tocaba salir temprano a estudiar y volver a las 10 de la noche caminando, llegando a casa a las 2 AM FACEBOOK

TWITTER

En el 2008, Álvaro para poder llegar a las aulas educativas tenía que caminar desde el sector de Golondrinas hasta la Universidad del Valle, sede Meléndez. Un trayecto de varias horas, bajo el sol agobiante de Cali o la melancólica luna.



En una ocasión, uno de sus profesores se enteró de la situación que estaba atravesando el músico y decidió regalarle una bicicleta.



“Significó mi primer medio de transporte. Muchas veces y mi mamá es testigo, me tocaba salir temprano a estudiar y volver a las 10 de la noche caminando, llegando a casa a las 2 AM”, aseguró.



Tras ingresar a la Universidad, Álvaro buscó trabajo en Cali y se mudó a la ciudad. En Univalle le ofrecieron trabajar en una monitoría y con ello podía solventar de cierta forma su arriendo.



Su pasión por la música empezó en el colegio Santa Librada, donde realizó su educación. Realizó un estudio de la música colombiana y conoció los sonidos tradicionales de cada región, algo que considera que todas las instituciones deberían incluir en sus planes de estudios.



“La profesora Oliva Agudelo me preguntó si sabía cantar. Yo le contesté que sabía cantar en el baño, pero nada más. De saber cantar a aprender hay un largo trecho”, dijo.



Luego de salir del colegio, ingresó a Bellas Artes y posteriormente en el Instituto Popular de Cultura debido a que no tenía la solvencia económica, además de estar haciendo el ingreso para la Universidad del Valle.



Álvaro Herrera y su familia son una de las más de siete millones de personas desplazadas por el conflicto armado en Colombia según ACNUR.



Creció escuchando detonaciones de fusiles y pistolas para posteriormente ser desplazados de la zona rural del corregimiento de Pance.



“Soy un ciudadano inconforme. Por eso marcho”

Su mejor arma durante el paro nacional, iniciado el pasado 28 de abril, ha sido el corno francés.



Cuando se cumplió un mes del Paro, se reunió sobre las 2 PM junto a otros 70 músicos para hacer un concierto en las inmediaciones de la Universidad del Valle. Sin embargo, a la distancia y él sin enterarse, estaban quemando el CAI de Ciudad Jardín.



Una hora y media más tarde, empezaron a escuchar detonaciones y los jóvenes de primera línea tomaron sus escudos hechos con láminas de acero y señalizaciones viales.



Espectadores, músicos y primera línea tomaron caminos distintos. Herrera emprendió hacia el centro comercial Jardín Plaza para posteriormente tomar la avenida Cañasgordas. Sin embargo, vio un cúmulo de motocicletas y una línea extensa de policías.



Sonaron nuevamente disparos y él sacó su celular para grabar. Una de las primeras cosas que se percató fue de la presencia de civiles con armas de largo y corto alcance, además con chalecos antibalas.



Mientras grababa, asegura que una persona al otro lado de la vía le apuntó con un arma. Él procedió a tomar una piedra, pero “no se puede comparar un rocazo con una bala”.



“No me fijé y otro de los civiles armados vino por la izquierda y me tomó del cuello. Me tiraron al piso y llegaron varios a pegarme para luego llevarme a la policía”.



Luego de lo sucedido en la estación de Policía, resaltó que un grupo de tres uniformados intervinieron para que no lo siguieran golpeando. Lo llevaron hasta la URI para realizar el proceso de toma de huellas y datos.



De ahí lo llevaron hacia el hospital San Juan de Dios para atender las heridas causadas para luego llevarlo nuevamente a la URI, pero la Fiscal determinó que la Policía hizo actuaciones arbitrarias, además de no hacer una captura bajo las normas establecidas.



“Vamos a realizar una denuncia y estamos en el proceso con los abogados”, concluyó.



