El alumbrado navideño de Cali que motivó a los Reyes Magos a anticipar su llegada para encenderlo este martes 7 de diciembre cuesta menos en este año frente al anterior, cuando se desató toda una polémica por los costos.

En la Alcaldía de Cali aseguraron que vale 7.871 millones de pesos.



Siendo así, la reducción del costo es de 2.463 millones de pesos. El alumbrado del año pasado ascendió a 10.334 millones de pesos.



Además, en este año, las Empresas Municipales de Cali (Emcali) no entran a operar el alumbrado, como lo hizo en 2020, cuando la empresa fue blanco de críticas.



El año pasado, el alumbrado tuvo caravanas, trasladándose por los barrios de la ciudad. En la Alcaldía argumentaron la necesidad de un alumbrado itinerante, debido a los riesgos por el coronavirus en esa época, cuando aún no había vacunas en la ciudad.



Además, a mediados de junio, la Alcaldía anunció la devolución de 1.434 millones de los 10.334 millones "porque en unos días que no operó la caravana, debido al orden público por la final del fútbol colombiano y a la declaratoria de alerta roja por la pandemia. Adicionalmente no se pudieron ejecutar otras actividades por la situación que se vivía en ese momento y esto hizo que los costos se redujeran”.



Ahora, en este diciembre, a partir de este martes, la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos (Corfecali) será el operador de la nueva apuesta con el nombre 'Te queremos Cali'.



La iniciativa está acorde, de acuerdo con el alcalde Jorge Iván Ospina, con la campaña que la Administración ha venido promoviendo, desde mucho antes de la realización de los Juegos Panamericanos Junior que finalizaron este domingo, 5 de diciembre.



Se busca que la población arraigue su sentido de pertenencia para sacar adelante la ciudad, mostrando el empuje que caracteriza a los caleños y quienes se radicaron en la capital vallecaucana.



En la noche de las Velitas, el montaje quedó a cargo de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos Municipal (UAESPM).



Sin embargo, hay algunas sobre cómo será el manejo de esta nueva versión del alumbrado.



Esas inquietudes provienen, como fue el año pasado, de algunos concejales.



El cabildante Juan Martín Bravo dijo que ve más favorable la operación por parte de Corfecali que el mismo Emcali.



Claro está que le preocupa cómo será la contratación con un tercero que hará Corfecali para el alumbrado.



La concejala Diana Carolina Rojas, quien cuestionó el alumbrado del año pasado, pide más información sobre cómo será la contratación de hoy y en qué.



"El espectáculo central del alumbrado será en el Bulevar del Río, donde habrá presentaciones artísticas y tecnológicas. Complementaremos también con iluminación la Calle 5 (desde Comfenalco hasta la Biblioteca Departamental), y los parques Panamericano, La Horqueta y 72 W”, explicó Marco Aurelio Vera, director de la UAESP.



"Este año, la Alcaldía de Santiago de Cali desarrolló un proceso de licitación pública para contratar el operador del alumbrado, el cual se declaró desierto. Buscando operadores que cumplieran con la idoneidad para la ejecución del evento de ciudad, se procedió a firmar un contrato interadministrativo con Corfecali para la construcción, operación y mantenimiento de este espectáculo lumínico2, dijo el funcionario.



Anotó que Corfecali es una entidad con la experiencia para realizar este tipo de eventos, pues fue el operador del alumbrado navideño desde el año 2014 hasta el 2018.



En la UAESPM señalaron que los 1.438 millones de pesos volvían a las arcas del distrito para ser invertidos en el proyecto del actual alumbrado navideño.



"Estos recursos vienen del impuesto del alumbrado público (un 10 por ciento de esos impuestos se destinan para este proyecto). Entonces, se devuelven a este fondo que se tiene destinado para invertirlo en las actividades de este año”, según la UAESPM.



Para este alumbrado navideño se exigirá el carné de vacunación con el esquema completo.



