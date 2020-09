Alumbrado navideño de Cali montará en carrozas y gualas

Este año no podemos tener el alumbrado navideño como punto de concentración y encuentro de la caleñidad durante varios días”.

Con estas palabras, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió a aquel recorrido de uno de los alumbrados que recuerda la ciudadanía hace una década, cuando estuvo al frente de la primera de sus dos alcaldías, con personajes alusivos al Pacífico y a su desarrollo, con un tren sobre las aguas del río, y que brillaban desde el CAM hasta el oeste caleño.



“Los riesgos serían muy altos y el virus está allí acechando”, anotó el mandatario, al indicar que no habrá alumbrado en sitios como estaciones del pasado para que la población hiciera todo ese trayecto por el río tutelar, sino que el alumbrado de este 2020 llegaría a los hogares de las 22 comunas de la ciudad, en carrozas, bicicletas y gualas.



El alcalde Ospina dijo que la decisión se debe a la pandemia y por ello, no se pueden promocionar sitios que impliquen multitudes, pues el letal virus no ha desaparecido del planeta y aún no se ha probado con éxito una vacuna.



Por tal razón, el alumbrado navideño de este año se transforma dentro de la dinámica de la llamada ‘nueva normalidad’. El alcalde Ospina dijo que el alumbrado en diciembre será móvil. Además, el médico se refirió a la Feria de Cali, en la que podría manejarse un concepto similar al del alumbrado navideño de llevar eventos a las casas.



“Debemos seguir pensando un concepto creativo para la Feria”, dijo Ospina, quien ayer firmó pactos por la vida con representantes de templos católicos para cumplir protocolos con distanciamiento y pocos fieles.



Por su parte, el gerente de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos (Corfecali), Alexánder Zuluaga, dijo que la Feria pasa de 58 a 110 eventos en este año, siendo la oportunidad de la reactivación de un sector tan golpeado por la pandemia, como lo es la cultura.



“Este año, en principio, tendremos una Feria virtual, es decir, los eventos sin presencia de público. Ahora bien, si las condiciones de aquí a diciembre mejoran, tenemos también diseñada una alternativa que hemos denominado ‘Feria híbrida’ y es realizar eventos con poco público, con un aforo máximo del 30 por ciento, manteniendo el distanciamiento físico (...). O tendremos la Feria digital e interactiva: los eventos se realizan sin público.



En Corfecali tienen previsto llevar el Salsódromo y el Cali Viejo con carrozas a todas las comunas y se espera, dependiendo del virus, hacer desfiles con una sola parada y no siete como antes.



El tema de graderías no va. La comunidad accederá a contenidos por redes y APP. Habrá ‘palcos virtuales’ para personas en el exterior, buscando que la gente pague 5 dólares por evento y 25, la Feria.



La Feria digital vale $ 10.300 millones ($ 8.000 millones, de municipio; lo demás, de patrocinios y contenidos especiales.



La Feria tendrá a 7.500 artistas, más de 30 escuelas de baile, 40 orquestas y generará 15.000 empleos directos.



CALI