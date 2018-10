Alto Comisionado para la Paz destacó modelo en el Valle del Cauca

Al tiempo que el presidente Iván Duque sostiene que el proceso de paz lo encontró debilitado para su implementación, su el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, puso de ejemplo el modelo de paz territorial que viene desarrollando la Gobernación del Valle del Cauca. Lo hizo durante el ‘Encuentro Nacional de Secretarios de Paz’ en Cali.“

"Fue muy importante lo que dijo la señora Gobernadora, de la construcción de una agenda de paz desde lo regional, por eso estamos hoy acá. Es muy importante seguir fortaleciendo los consejos territoriales de paz y el del Valle del Cauca ha sido un modelo para el fortalecimiento de esos consejos en el país”, declaró el Alto Comisionado.



La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reiteró el pronunciamiento que hizo durante su intervención en la instalación de este encuentro: “Yo le he dicho al Comisionado de Paz que no podemos parar en el proceso de paz, en la construcción de paz, en cómo generar estrategias para poder identificar y construir colectivamente qué y cómo hacer para poder tener paz en nuestros territorios. Podemos luchar contra la violencia, contra los delincuentes, contra el narcotráfico y tenemos que hacerlo por supuesto porque eso nos afecta la paz, pero tenemos que continuar con este proceso, no lo podemos abandonar”, afirmó.



Así mismo, la mandataria propuso la construcción de una agenda común entre el Gobierno nacional y las regiones. “Llevamos dos años realizando una estrategia con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el proceso con campesinos, para poder que la paz se haga generando ingresos, bienestar en lo rural, además de la paz urbana, proceso que venimos haciendo en la Comuna 1 de Cali, creemos que de esa forma hay que construir una agenda conjunta de todos los territorios a nivel nacional para poder seguir con el proceso de paz”.



El Alto Comisionado destacó que “el presidente Iván Duque ha insistido en que la paz debe construirse desde las regiones. El desarrollo es siempre desde las regiones, al igual que la democracia. Hemos estado en un encuentro muy importante con los secretarios de paz y gobierno para empezar a desarrollar la estrategia del Gobierno nacional centrada en la cultura de la legalidad y la convivencia”.



CALI