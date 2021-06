Aulas esperan a más alumnos en alternancia en el Valle y Cali

Las instituciones educativas ubicadas en los municipios no certificados en educación en el Valle del Cauca regresaron a clases bajo el modelo de alternancia, por directriz del Gobierno Nacional.

La Secretaría Departamental de Educación hizo la convocatoria a las instituciones educativas públicas y privadas de los 34 municipios no certificados a retornar a clases bajo el mencionado modelo a partir del 15 de junio pasado.



Ahora se espera que al retornar del periodo de vacaciones, en julio próximo, se sumen a la alternancia un mayor número de instituciones educativas oficiales.



Cabe recordar que en los 32 municipios no certificados la Secretaría de Educación del Valle tiene a su cargo 149 instituciones educativas públicas.



La secretaria de Educación departamental, Mariluz Zuluaga, explico que el retorno a las actividades académicas debe darse “garantizando el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad previa autorización por la Secretaría de Salud de cada municipio”.



Sin embargo, en 108 de las 149 instituciones educativas el retorno a clases en alternancia ya se estaba dando de manera gradual y progresiva.



La Secretaria de Educación del Valle agregó que se ha priorizado la vacunación del talento humano de los planteles educativos y se viene adelantando la entrega de elementos de bioseguridad y protección personal.



No obstante, en las instituciones educativas en las que falten docentes por completar su esquema de vacunación (las dos dosis del biológico) y en los municipios donde haya un alto número de contagios no se reiniciarán las clases en el modelo de alternancia.



En Cali, el secretario de Educación, José Darwin Lenis, informó que en 20 instituciones educativas cerca de 20 mil niños regresarán a la presencialidad “garantizándole a los niños todo el proceso de bioseguridad, las condiciones del Programa de Alimentación Escolar”.



Lenis añadió que esperan que el 26 de julio próximo “estemos al máximo con la presencialidad y a finales de agosto cuando retorne el calendario B esperamos algo igual”.



CALI

