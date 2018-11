Alquiler de prendas de clima frío para viajeros

Cuando se vive en tierra cálida, como Cali, viajar a clima frío resulta complicado, por la ropa. Muchas veces se requiere de prendas especializadas y costosas.

Pero ya existe 'Gelou', una plataforma online en la que los viajeros podrán alquilar prendas especializadas, a precio asequible y durante el tiempo que sea necesario.



'Gelou' nació en el 2018, después de un ejercicio de académico en la Icesi en el 2016, creación de ideas para resolver problemas diarios.



“En medio de la dinámica hablaba con un compañero y él me comentó que le gustaba viajar lo más ligero que pudiera, y que si fuese posible lo haría sin equipaje. Con base en esto trabajamos una idea que consistía en poder alquilar ropa y elementos deportivos en los lugares de destino, ahorrando así, el transporte”, dice Jonathan Gutiérrez, uno de los emprendedores.



Al finalizar el diplomado, Gutiérrez y otros dos compañeros identificaron, a través de un estudio, que los viajes se hacían más engorrosos por el equipaje, cuando el destino era de clima frío porque además de costosa, ocupa mucho espacio en la maleta.



“En el 2018 le propuse a Vanessa Alis y a David Portilla que retomáramos esta iniciativa, aprovechando que los dos estaban estudiando la Maestría en Gestión de la Innovación de Icesi. Es así como, en diferentes clases, trabajaron en ella llevándola a ser su proyecto de grado y convirtiéndose en mis nuevos socios”, cuenta Jonathan Gutiérrez.



El negocio ‘Gelou’, nació con seis chaquetas y las operaciones se iniciaron en octubre de este año.



“El páramo de Moras, es un lugar muy frío y sin duda alguna no hubiera podido disfrutar igual sin mi chaqueta 'Gelou', soy muy friolenta, sin embargo con 'Gelou' no sentí el frío. Fue una gran experiencia, porque no tuve que gastar mucho dinero en ropa, pude disfrutar de mi paseo sin necesidad de 3 buzos encima. Las chaquetas son fáciles de transportar, el empaque con el que recibí la mía sirve para guardarla con mayor facilidad”, comenta Kelly Camacho



“Acabo de llegar de vacaciones en Estados Unidos, estuve ocho días en New York y Washington, alquilé dos chaquetas que, la verdad, me ayudaron mucho, pues estaba haciendo mucho frío. Antes del viaje comencé a buscar chaquetas y las más económicas eran a 350.000 pesos, me parecía mucho dinero para algo que solo iba a usar por una semana, vi que una amiga puso una foto usando una chaqueta y decía que la había alquilado en Gelou, por eso decidí alquilar”, comenta Edward Efraín.



En la actualidad la empresa genera convenios con agencias de intercambios nacionales e internacionales.