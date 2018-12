Una 'señal de Dios' definirá si entierran a hombre que resucitaría

El cuerpo del ciudadano venezolano identificado como César Alexis Blanco sigue siendo velado en una vivienda del barrio Puertas del Sol, en el oriente de Cali.

Video El muerto al que velan desde hace 8 días a la espera de que resucite

La velación que completó nueve días y que sorprendió a los vecinos y curiosos quienes no dejan de opinar en redes sociales sobre el caso, no se detendrá por ahora. De acuerdo con el padre del difundo que fue asesinado por un disparo hace una semana en el distrito de Aguablanca, él y sus familiares siguen con la firme convicción de que César Alexis va a resucitar.



El cuerpo permanece en la sede de la congregación religiosa Cueva de Adulam, una organización que funciona en Estados Unidos desde hace 20 años y en otros países, como un ministerio profético que basa su fe en Dios, el Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y en Jesucristo resucitado.



Aunque los allegados al difunto esperaban que reviviera a las 2 de la tarde de este martes 18 de diciembre, indicaron que no pierden la esperanza de que se levante en cualquier momento.

En cuanto al posible entierro del cuerpo, los allegados manifestaron que están a la espera de un 'mensaje divino'. "Esperamos que el Señor (Dios) nos dé una señal", dijo uno de los asistentes al velorio.



No obstante, algunos vecinos de Puertas del Sol se preguntan hasta cuándo el cadáver va seguir en una especie de 'cámara ardiente', sin que las autoridades tomen alguna acción.



Sin embargo, las primeras consultas en la Policía señalan que no se está cometiendo algún delito y se está revisando el caso dentro del Código de la Fuerza Pública sobre este comportamiento ciudadano en cuanto a una de las más prolongadas velaciones en la historia reciente de Cali.



"Estaba tomándose una gaseosa en una esquina y llegó un muchacho y le disparó", dijo uno de los creyentes en la resurrección del joven, al preguntarle sobre las causas de la muerte de César Alexis.



"Que Dios haga lo que Dios está haciendo. Si Él quiere es posible. Aquí va a pasar lo que Dios quiera. No lo que usted quiera, sino lo que Dios decida", dijo otro de los asistentes en la velación, a donde siguen llegando más personas sorprendidas.

"Yo he sentido milagros. Nosotros le creemos", comentó Julio Blanco, el padre de César Alexis, también miembro de la congregación Cueva de Adulam, en la cual, hay colombianos y venezolanos. El hombre reiteró, como la mayoría de quienes están en torno del cuerpo, que esperan este milagro. "Dios tiene poder y hay que cree", repitió.



