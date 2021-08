Gestan alianza de formación para jóvenes de la ladera de Cali

Uno de los sueños de 30 jóvenes de la ladera de Cali es lograr un empleo para percibir ingresos que les permitan sostener a sus familias y tener bienestar, buscando salir adelante.



Es un clamor que se hizo evidente y complejo desde el pasado 28 de abril, en toda la capital vallecaucana. Los jóvenes piden posibilidades de desarrollo.

Ante este anhelo, la Fundación Club Campestre, en alianza con la empresa Hero Motos y el Sena decidieron jalonar ese sueño para el primer grupo de 30 muchachos, que no superan los 28 años, y que ya han venido aprendiendo mecánica básica de motocicletas y sistemas de inyección y electrónicos.



“Somos conocedores de la situación social y económica que atraviesa nuestra ciudad con nuestro compromiso por la comunidad vecina, la comuna 18”, dijo Juliana Maya Zuluaga, directora de la Fundación Club Campestre.



Añadió que se han venido generando diferentes espacios de diálogo y discusión entre empresarios y algunos jóvenes que durante el paro buscaban oportunidades de vida, identificando necesidades y alternativas para estas nuevas generaciones. “Es así como nace la iniciativa del curso en esta alianza", reiteró la directiva.



No todos los 30 jóvenes fueron manifestantes en el paro, pero coinciden en el sueño.



Contó, además, que las clases tienen lugar en el colegio José María Cabal, ubicado en la misma comuna 18. Justamente allí se hizo el lanzamiento oficial del programa, donde gestores de la propuesta y beneficiarios se mostraron emocionados por contar con este respaldo.



Maya recalcó que en esta gran propuesta social era necesario contar con instalaciones educativas.



También anotó que se busca que estos participantes puedan tener opciones de empleo con alguno de los aliados de la empresa Hero Motos. A su vez, indicó que la idea es continuar con este propósito, el año entrante, llevando la iniciativa a más jóvenes, por ahora, de la comuna 18, en zona de ladera, en el suroccidente caleño.



Uno de los jóvenes del curso agradeció la oportunidad al indicar que la situación económica y social no es nada sencilla ni para su familia ni para él.



Dijo que ha estado buscando empleo y son muy pocas las vacantes. Además, espera que con la formación en mecánica de motocicletas pueda conseguir un empleo. Aspira a destacarse en el curso para alcanzar ese propósito.



También manifestó que muchos jóvenes están siendo discriminados al momento de encontrar trabajo, así como aquellos que participaron en las protestas desde el pasado 28 de abril, en la ciudad.

