El río Cauca, fuente de vida para más de 3 millones de habitantes en el Valle, se está asfixiando por la contaminación.

Pese a su importancia, pues sus aguas son un impulso para la agricultura, la industria, la generación de energía, la minería, el transporte o el saneamiento básico, su caudal se enfrenta a una sinsalida por los vertimientos de los hogares en Cali y municipios, como Buga, Candelaria, Jamundí o Palmira y hasta hace poco, Yumbo.



De acuerdo con el director general de la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), Marco Antonio Suárez, esta es parte de una de las preocupaciones en un panorama en materia de recursos naturales del país y los proyectos que se están impulsando en Colombia que se analizará en ‘Aliados por el ambiente’.



Se trata de un gran encuentro ambiental, promovido por la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars) y EL TIEMPO Casa Editorial.



Se realiza este miércoles 23 de noviembre, a partir de las 8:00 a. m., transmitido por www.eltiempo.com y live /eltiempo.



‘Aliados por el ambiente’ tiene como invitados a Hecney Alexcevith Acosta, presidente de Asocars y director general de la Cas de Santander; Marco Antonio Suárez, director general de la CVC; Olga Lucía Alfonso, directora general de la Corporación Autónoma Regional de Tolima (Cortolima), y Ramón Leal, director ejecutivo de Asocars.



El encuentro ambiental es moderado por el editor de Audiencias de EL TIEMPO Casa Editorial, José Antonio Sánchez.



De acuerdo con el director general de la CVC, Marco Antonio Suárez, hay situaciones complejas al momento de proteger los recursos naturales, una de ellas, el narcotráfico con extensos cultivos ilícitos.



Así mismo, mencionó acciones contra el cambio climático. "Eso no lo frena nadie, es una realidad, tenemos que tener presupuesto para obras en municipios2, anotó.



A su vez, dijo que no se tratan aguas residuales y que es grave que municipios hagan vertimientos en los ríos, poniendo en riesgo los ecosistemas.



Señaló que en el Valle se le apuesta a ocho estrategias contra el cambio climático, como ‘Por un campo más sostenible’, ‘Negocios verdes’, PSA y otros.



Señala garantizar la seguridad alimentaria. "Con hambre no se protegen los ecosistemas".



Indicó se trabaja en la protección de 2 millones de hectáreas. Además de seguir apostándoles a energías sostenibles y a la reducción del gas carbónico.



Señaló que hay 223 empresas vinculadas en esta disminución de contaminación a cambio de incentivos, logrando mermar 472.000 toneladas de CO2.



La entidad avanza en la ejecución, construcción y entrega de plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).



Estas infraestructuras de última generación contribuyen en a la descontaminación del río Cauca. Informó que se entregó la primera PTAR en este Plan de Acción 2020-2023, en Platanares, en Mulaló.



"Necesitamos menos carreta y actuar más. Se dice: 'Vamos a defender el río Cauca' y el Conpes no tiene un peso", dijo Suárez. "Tenemos todo organizado, estamos esperando saber cuál es la línea del Gobierno".



El directivo señaló también el presupuesto de las corporaciones autónomas regionales, reiteró la importancia de fortalecer estos estamentos.



El director general de la CVC cuestionó que el trabajo por el medioambiente no puede quedar supeditado a la burocracia.



La directiva de Cortolima dijo, por su parte, que entre los retos ambientales en esta región aparece la transformación productiva de ecosistemas. Mencionó trabajar en siembra de 1,2 millones de árboles de 4 millones, además de trabajar con 350 familias que buscan dicha transformación para combatir la deforestación de bosques.



Ramón Leal, director ejecutivo de Asocars, enfatizó en políticas ambientales y problemas de recursos que corren por las corporaciones.



