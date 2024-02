Alerta: un río se secó en el Valle del Cauca; ahora su lecho es de piedra por El Niño

Pobladores y visitantes del municipio de Guacarí están sorprendidos de que pueden caminar en el lecho del río Guabas hasta la cabecera municipal. Está seco completamente.



De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), el río Guabas nace en la cordillera Central, a una altura aproximada de 3.700 metros sobre el nivel del mar, en la reserva forestal Las Hermosas.



(Lea también: Invasiones de tierras en Valle y Cauca: gremios y agricultores con más de 700 denuncias)

Facebook Twitter Linkedin

El río Guabas. Foto: EFE

Ahora,, un tramo del río de piedras está en jurisdicción de los municipios de Ginebra y Guacarí. Su cuenca en un área de 23.800 hectáreas limita al norte con las cuencas de los ríos Sonso y Guadalajara; al sur con la cuenca del río Sabaletas; al oriente con las cuencas de los ríos Amaime y Tuluá, y al occidente con el río Cauca.

Facebook Twitter Linkedin

El río Guabas. Foto: EFE

Pero hoy, por cuenta de la intensa sequía que ha provocado el fenómeno de El Niño ha hecho del río Guabas, un sendero entre polvo y rocas. Muchos de los más de 40.000 habitantes de Guacarí piden ayuda a la Gobernación, así como a la autoridad ambiental y al Gobierno porque el caudal se ha venido reduciendo.



(Lea también: Líder social fue asesinado por hombres armados cuando transportaba a niños al colegio).

Ya no llega ni una gota a la cabecera municipal, dijo César Palomino, morador de Guacarí.



"El río presenta esta condición en este tramo, durante las temporadas secas, porque queda bastante cercano de la carretera principal donde ya se han tomado todas las bocatomas y las derivaciones del río”, explicó la coordinadora de Recursos Hídricos de la CVC, Sandra Teresa Escobar.



Anotó que el poco caudal que queda se infiltra subsuperficialmente y aguas abajo, cerca de la desembocadura del río Cauca, vuelve a surgir como un manantial.

No obstante, en Acuavalle, que surte de agua a 33 de los 42 municipios del departamento, informaron que estas localidades no están en riesgo de desabastecimiento.



Los efectos de El Niño también se sienten en las plazas de mercado, como Santa Elena, donde productos como papa, cítricos, entre ellos, naranjas y limones, así como otras frutas, como el melón, además de plátanos, leche y carne podrían subir de precio, en un 10 por ciento.



CALI