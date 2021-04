Tercera vez que cierran discoteca en Cali, pese a riesgos por pandemia

Ya son tres veces que la Alcaldía de Cali ordena el cierre de una viejoteca, ubicada en el suroriente de la ciudad.

El local está ubicado en el barrio El Troncal, donde las autoridades sorprendieron a unas 150 personas en el fin de semana de la Semana Mayor.



Según el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, dijo: "Lamentablemente que no se tenga la suficiente conciencia ni la responsabilidad que corresponde en estas circunstancias.. Ese tema vamos a tener que llevarlo a un comité de eventos. Vamos a analizar a fondo no solamente lo relacionado con el Código de Policía".



Añadió que el caso podría tener alcances del Código Penal colombiano con sanciones a quienes puedan poner en riesgo la vida en esta realidad de pandemia.



"Eso es lo que pone en riesgo del contagio y el escenario más difícil, llevar a personas a unidades de cuidados intensivos", dijo Rojas.



Anotó que los cuestionamientos no son solo para quienes organizan, sino también para quienes asisten.



El alcalde Jorge Iván Ospina había ordenado toque de queda de 10 p. m. a 5 a. m. hasta lunes 5 de abril y durante todos los Días Santos. También hizo el llamado a la población de no asistir a fiestas o reuniones sociales, pues estaban prohibidas por los riesgos de contagio del coronavirus.



A su vez, hubo preocupación en el municipio Calima El Darién por otra fiesta, donde la comunidad clamó por más presencia de la Policía.



CALI