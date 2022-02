Un incendio en la Clínica de Occidente alarmó a la comunidad de esa zona del norte de Cali y en toda la ciudad.

Ante la emergencia en la tradicional institución de salud se dirigieron tres máquinas con 12 bomberos.



La clínica está ubicada en la avenida 5 Norte con calle 18, en el barrio Versalles.



Al sitio llegaron también una maquina de altura con dos bomberos más, dos ambulancias con cuatro paramédicos y un vehículo logístico con un voluntario del organismo de socorro.



Según el sargento Luis Jordán, coordinador de la División Norte del Cuerpo de Bomberos de Cali, la emergencia se registró en la tarde de este jueves.



"Se encontró bastante humo. Hubo un daño en un compresor, pero en este cuarto no hay conexión directa hacia la clínica", dijo el sargento Jordán.



Por ello, no hubo necesidad de evacuar a los pacientes.



No hubo víctimas heridas o fatales.



Una persona, encargada del mantenimiento en la clínica, fue afectada por inhalación de humo.



De acuerdo con los Bomberos, el personal de la clínica ya había hecho un control con acciones de ventilación y así se evitó que la situación empeorara.



La clínica continuó laborando, porque tiene sistemas de emergencia de respaldo, informó el sargento Jordán.



En la noche se continuaban con medidas de ventilación.



