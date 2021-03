Toque de queda en el Valle, con excepción de Cali y Buenaventura

Mientras en Cali no se aplicará el toque de queda, el gobernador encargado Luis Alfonso Chávez señaló que en el resto del Valle del Cauca sí habrá toque de queda y se extenderá hasta el 31 de mayo próximo.

“Se extender la medida transitoria de orden público a partir de este 5 de marzo, en el horario comprendido entre la 1 y las 5 de la mañana”, dijo el gobnernador encargado.



Recalcó que esta medida cobija 40 de los 42 municipios del departamento, excepto los distritos especiales de Cali y Buenaventura.



“Cuando un municipio presente una variación negativa en el comportamiento de la pandemia coronavirus podrá tomar medidas restrictivas adicionales a las definidas en el decreto, previa coordinación y aprobación del Ministerio del Interior”, dijo el mandatario (e).



Añadió que el aforo en las instalaciones de los centros de entrenamiento y acondicionamiento físico, tales como gimnasios, escenarios de boxeo y donde se realice ejercicio físico, estará calculado por el área total de la superficie de circulación y áreas comunes.



"Solo podrá ingresar una persona por cada 10 metros cuadrados de área. Se debe contar con responsables que garanticen el máximo número de personas permitidas", sostuvo.



De acuerdo con el decreto, en ningún caso el aforo podrá superar 50 personas por hora, entre usuarios, trabajadores y proveedores, sin importar que se trate de espacios con áreas que por su metraje superen esta capacidad de ocupación.



Por ello, en áreas con metraje reducido, el aforo se calculará en función de la medida de distanciamiento determinada en la mencionada Resolución.



El decreto cuenta con 34 excepciones que pueden ser consultadas en el documento oficial en la página web de la Gobernación del Valle del Cauca.

En Cali no se puede bailar, ni consumir licor en espacios públicos

El alcalde Jorge Iván Ospina decretó aislamiento selectivo, uso de tapabocas obligatorio en las calle y distanciamiento individual responsable.



También se debe evitar todo sitio cerrado y buscar que tenga ventilación.



No se podrán desarrollar eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones de personas, de acuerdo con los protocolos.



Otras de las actividades no permitidas son las discotecas y actividades de baile.



Está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y en establecimientos de comercio.



De acuerdo con el alcalde Jorge Iván Ospina se ha venido permitiendo ser flexibles, pero se insta a la ciudadanía a que debe ser más responsable con el autocuidado, debido a que se puede producir el tercer pico de la pandemia.



CALI