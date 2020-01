Alerta en municipios de Risaralda por altas temperaturas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó a la ciudadanía y a los organismos de socorro de Risaralda que deben estar en etapa de alistamiento en varias zonas, entre ellas, los municipios de Apía, Belén de Umbría, Mistrató, Pueblo Rico y Pereira. Dosquebradas en alerta roja.

Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil Seccional Risaralda expresó: “Estos cinco municipios están en alerta amarilla por posibles incendios de cobertura vegetal y es importante evitar hogueras y no arrojar al suelo elementos que generen combustión como colillas de cigarrillos y vidrios”.



También sostuvo que durante esta época es mejor economizar el recurso hídrico en los hogares, especialmente en el sector rural, ya que los acueductos comunitarios no alcanzan a dar a basto y no tienen la capacidad de obtener líquido vital para suministrárselo a los usuarios.



En la última semana en gran parte del territorio departamental se han presentado niveles de temperatura máximos diarios que oscilan entre los 25 y 33 grados centígrados y además una reducción notoria de lluvias desde el 2 de enero.



Martha Mónica Restrepo, directora general de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), dijo: “Queremos redoblar los esfuerzos de prevención en todo el territorio risaraldense, pero eso depende de absolutamente todos los risaraldenses y quienes nos visitan”.



En esta época de verano no se recomienda sembrar, ni fertilizar porque se incrementan las pérdidas por volatilización. El ambiente seco durante el verano favorece la ocurrencia de incendios, por lo tanto, se debe evitar la acumulación de basuras y las quemas controladas.



Durante las últimas semanas el departamento atraviesa por una ola de calor, y si es que persiste la alerta amarilla por probabilidad de deslizamientos de tierra como ocurrió en el municipio de Santa Rosa de Cabal, debido a que existen zonas críticas y de alto riesgo por su ubicación y por el resultado la temporada invernal que finalizó.



Cabe recordar que el 37 por ciento del departamento tiene áreas protegidas y el 48 por ciento de áreas boscosas. Esta semana gracias a la reacción del Cuerpo de Bomberos de Pereira se atendió un incendio forestal en el Parque Regional Natural Alto del Nudo.

Así que, es indispensable que la comunidad acate las recomendaciones pertinentes y eviten incrementar el riesgo de conflagraciones.

Afectaciones en café y miel​

Los cafetales y la producción de miel pueden presentar afectaciones por la fuerte ola de calor. Hace cuatro meses, Luis Miguel Ramírez, representante de Risaralda ante el Comité Nacional de la Federación Nacional de Cafeteros, dijo que la fuerte ola de calor perjudicó la zona cafetera en los municipios de Balboa, Santuario, Apia, Belén de Umbría, Guática, Quinchía y Mistrató.



En el pasado mes de octubre, la producción de miel en el departamento, disminuyó por las altas temperaturas, esto hizo que se propiciara la evaporación del néctar. El gremio apicultor ahora teme porque vuelva a suceder esta situación.



